Россияне не смогли продвинуться вглубь Украины на восточном направлении – штаб ООС

Украинские военные на востоке страны отстояли и удержали все ключевые населенные пункты и объекты инфраструктуры, сообщили в штабе Фото: depositphotos.com

"Несмотря на многочисленные атаки врага, авиацию, артиллерийские и ракетные удары, а также множество бронированной техники, враг не смог продвинуться вглубь Украины на восточном направлении. Украинским защитникам удалось отразить атаки, отстоять и удержать все ключевые населенные пункты и объекты инфраструктуры", – говорится в сообщении.

По информации штаба, на луганском направлении в течение дня самые ожесточенные бои шли за Счастье, Станицу Луганскую, Лобачево, Беловодск, Старобельск. В боях за Счастье уничтожили два вражеских танка и захватили один танк и один ЗУ-23-2.

В районе оккупированной Сентяновки украинские артиллеристы остановили колонну бронированной и автомобильной техники и "Градов".

На донецком направлении самые горячие бои были в районах населенных пунктов Новотроицкое, Новогнатовка, Павлополь и Пищевик.

"По состоянию на сейчас новых попыток прорыва противника не зафиксировано, наблюдается уменьшение огневой активности на некоторых направлениях", – говорилось в сводке.