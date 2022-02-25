Зеленский: Я остаюсь в столице. Моя семья тоже в Украине

"Знаю, что вбрасывают сейчас много информации и много фейков, в частности и якобы о том, что я уехал из Киева. Я остаюсь в столице, остаюсь со своим народом", – сказал президент.

Он подчеркнул, что его семья тоже находится в Украине, но он не имеет права говорить где.

"По имеющейся у нас информации, враг обозначил меня как цель номер один, а мою семью – как цель номер два. Они хотят уничтожить Украину политически, уничтожив главу государства", – сказал президент.

Он также сообщил, что по его данным, в Киев зашли диверсионные группы оккупантов.

"Я очень прошу киевлян: будьте внимательны, придерживайтесь правил комендантского часа", – заявил глава государства.