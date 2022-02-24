Зеленский: Российский десант в Гостомеле заблокировали, отдан приказ на уничтожение

"Вражеский десант в Гостомеле блокируют, войска получили приказ на уничтожение", – заявил Зеленский.

В Гостомоле расположен аэропорт Антонов.

Сегодня днем американский телеканал CNN, чей корреспондент Мэтью Чанс находится в Гостомеле, сообщил, что российские воздушно-десантные войска зашли на территорию аэропорта. Чанс отметил, что российские военные хотят установить с помощью этого аэропорта "воздушный мост", по которому они бы перекинули в Украину большее количество войск.

CNN's Matthew Chance reports from an airbase outside the Ukrainian capital of Kyiv, where Russian airborne troops are engaged in a fire fight with the Ukrainian military https://t.co/TaPomIUP26 pic.twitter.com/rSye7nzmbi — CNN (@CNN) February 24, 2022

Чанс рассказал, что между украинскими и российскими военными произошла перестрелка – украинские военные пытаются вернуть контроль над объектом.

Около 16.30 бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины сообщила в Facebook, что противник направил в Гостомель 34 вертолета, три из них удалось сбить, и истребители.

"Мы были вынуждены нанести артиллерийский удар по аэропорту, на котором взорвался вражеский десант. Бригада перегруппировалась. Данные о потерях уточняются, по результату сражения удалось сохранить максимум живой силы. Все детали позже", – сказано в сообщении.

Возле одного из сбитых в Гостомеле российских вертолетов полиция задержала российского диверсанта, сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко. "Пытался выдать себя за украинца. При нем обнаружены записи и специальные приборы, которые свидетельствуют о том, зачем его забросили к нам", – написал Геращенко. На видео диверсант на суржике пытался убедить, что он родом из Житомирской области, однако вместо слова "уроженец" ошибочно использовал слово "урод". "Я сам виродок з Житомирської області", – сказал оккупант.