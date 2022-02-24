Зеленский: Российский десант в Гостомеле заблокировали, отдан приказ на уничтожение

"Вражеский десант в Гостомеле блокируют, войска получили приказ на уничтожение", – заявил Зеленский.
В Гостомоле расположен аэропорт Антонов.
Сегодня днем американский телеканал CNN, чей корреспондент Мэтью Чанс находится в Гостомеле, сообщил, что российские воздушно-десантные войска зашли на территорию аэропорта. Чанс отметил, что российские военные хотят установить с помощью этого аэропорта "воздушный мост", по которому они бы перекинули в Украину большее количество войск.
CNN's Matthew Chance reports from an airbase outside the Ukrainian capital of Kyiv, where Russian airborne troops are engaged in a fire fight with the Ukrainian military https://t.co/TaPomIUP26 pic.twitter.com/rSye7nzmbi— CNN (@CNN) February 24, 2022
Чанс рассказал, что между украинскими и российскими военными произошла перестрелка – украинские военные пытаются вернуть контроль над объектом.
Около 16.30 бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины сообщила в Facebook, что противник направил в Гостомель 34 вертолета, три из них удалось сбить, и истребители.
"Мы были вынуждены нанести артиллерийский удар по аэропорту, на котором взорвался вражеский десант. Бригада перегруппировалась. Данные о потерях уточняются, по результату сражения удалось сохранить максимум живой силы. Все детали позже", – сказано в сообщении.
Возле одного из сбитых в Гостомеле российских вертолетов полиция задержала российского диверсанта, сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко. "Пытался выдать себя за украинца. При нем обнаружены записи и специальные приборы, которые свидетельствуют о том, зачем его забросили к нам", – написал Геращенко. На видео диверсант на суржике пытался убедить, что он родом из Житомирской области, однако вместо слова "уроженец" ошибочно использовал слово "урод". "Я сам виродок з Житомирської області", – сказал оккупант.
Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".
После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе начали сообщать о звуках взрывов.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный рассказал, что около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать украинские позиции на востоке страны, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе Киевской области, Озерном Житомирской области, Кульбакино в Николаева, Чугуеве Харьковской области, Краматорске Донецкой области и Чернобаевке Херсонской области, а также по военным объектам Вооруженных сил. Одновременно с этим Россия начала артиллерийские обстрелы территории Украины вдоль государственной границы и на границе с временно оккупированным Крымом. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня "Град".
Госпогранслужба Украины сообщила, что Россия атаковала границу Украины в пяти областях (Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской), в том числе со стороны Беларуси.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По данным ВСУ, в районе проведения операции Объеденных сил на Донбассе украинские военнослужащие сбили с семь российских самолетов, два вертолета, а также подбили два танка и уничтожили несколько грузовиков ВС РФ.
В Министерстве внутренних дел Украины посоветовали гражданам до оповещения сирены находиться дома, но подготовить "тревожные чемоданчики".