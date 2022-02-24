ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Российский десант в Гостомеле заблокировали, отдан приказ на уничтожение

Зеленский: Российский десант в Гостомеле заблокировали, отдан приказ на уничтожение / ГОРДОН

Фото: president.gov.ua

В ходе нападения России на Украину на аэродром в Гостомеле Киевской области (находится в 35 км от Киева) высадился десант противника, верховный главнокомандующим Вооруженными силами Украины Владимир Зеленский отдал приказ его уничтожить. Об этом глава государства заявил в видеообращении, которое было опубликовано около 17.30.

"Вражеский десант в Гостомеле блокируют, войска получили приказ на уничтожение", – заявил Зеленский. 

В Гостомоле расположен аэропорт Антонов.

Сегодня днем американский телеканал CNN, чей корреспондент Мэтью Чанс находится в Гостомеле, сообщил, что российские воздушно-десантные войска зашли на территорию аэропорта. Чанс отметил, что российские военные хотят установить с помощью этого аэропорта "воздушный мост", по которому они бы перекинули в Украину большее количество войск. 

Чанс рассказал, что между украинскими и российскими военными произошла перестрелка – украинские военные пытаются вернуть контроль над объектом. 

Около 16.30 бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины сообщила в Facebook, что противник направил в Гостомель 34 вертолета, три из них удалось сбить, и истребители. 

"Мы были вынуждены нанести артиллерийский удар по аэропорту, на котором взорвался вражеский десант. Бригада перегруппировалась. Данные о потерях уточняются, по результату сражения удалось сохранить максимум живой силы. Все детали позже", – сказано в сообщении. 

Возле одного из сбитых в Гостомеле российских вертолетов полиция задержала российского диверсанта, сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко. "Пытался выдать себя за украинца. При нем обнаружены записи и специальные приборы, которые свидетельствуют о том, зачем его забросили к нам", – написал Геращенко. На видео диверсант на суржике пытался убедить, что он родом из Житомирской области, однако вместо слова "уроженец" ошибочно использовал слово "урод". "Я сам виродок з Житомирської області", – сказал оккупант.

Контекст:

Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины". 

После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе начали сообщать о звуках взрывов

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный рассказал, что около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать украинские позиции на востоке страны, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе Киевской области, Озерном Житомирской области, Кульбакино в Николаева, Чугуеве Харьковской области, Краматорске Донецкой области и Чернобаевке Херсонской области, а также по военным объектам Вооруженных сил. Одновременно с этим Россия начала артиллерийские обстрелы территории Украины вдоль государственной границы и на границе с временно оккупированным Крымом. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня "Град".

Госпогранслужба Украины сообщила, что Россия атаковала границу Украины в пяти областях (Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской), в том числе со стороны Беларуси. 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По данным ВСУ, в районе проведения операции Объеденных сил на Донбассе украинские военнослужащие сбили с семь российских самолетов, два вертолета, а также подбили два танка и уничтожили несколько грузовиков ВС РФ.

В Министерстве внутренних дел Украины посоветовали гражданам до оповещения сирены находиться дома, но подготовить "тревожные чемоданчики".

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Гостомель, Киевская область, десантники, Владимир Зеленский, обстрелы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Ургант, Земфира, Лазарева и другие – российские артисты, которые выступили против войны РФ с Украиной
Ургант, Земфира, Лазарева и другие – российские артисты, которые выступили против войны РФ с Украиной
"Нет войне". 74-летняя Ротару отреагировала на вторжение России в Украину
"Нет войне". 74-летняя Ротару отреагировала на вторжение России в Украину
"Остановите Путина. Неужели будете молчать?" Украинский блогер Дурнев обратился к россиянам и белорусам
"Остановите Путина. Неужели будете молчать?" Украинский блогер Дурнев обратился к россиянам и белорусам
Суханов – российским матерям: Ваше молчание преступно! Опомнитесь, потому что в гробах вам привезут ваших детей!
Суханов – российским матерям: Ваше молчание преступно! Опомнитесь, потому что в гробах вам привезут ваших детей!
"С раннего утра на связи с родными и друзьями из Украины". Галкин высказался о войне РФ против Украины
"С раннего утра на связи с родными и друзьями из Украины". Галкин высказался о войне РФ против Украины
Проживающая в РФ дочь Сумской Паперная в соцсети отреагировала на нападение России на Украину
Проживающая в РФ дочь Сумской Паперная в соцсети отреагировала на нападение России на Украину
"Мы люди верующие, верим в армию". Бизнесмен Корогодский заявил, что остается в Украине
"Мы люди верующие, верим в армию". Бизнесмен Корогодский заявил, что остается в Украине
"Позор". Максим Виторган высказался о нападении РФ на Украину
"Позор". Максим Виторган высказался о нападении РФ на Украину
Украинский блогер Рамина Эсхакзай – россиянам: Выходите на митинги. Не молчите. За вас все решили, на ваши налоги устраивают войну
Украинский блогер Рамина Эсхакзай – россиянам: Выходите на митинги. Не молчите. За вас все решили, на ваши налоги устраивают войну
"Найди в себе силы решать конфликты без войны!" 44-летняя российская телеведущая Чехова высказалась на фоне прямой агрессии РФ в Украине
"Найди в себе силы решать конфликты без войны!" 44-летняя российская телеведущая Чехова высказалась на фоне прямой агрессии РФ в Украине
Собчак: Мы, россияне, еще много лет будем расхлебывать последствия сегодняшнего дня
Собчак: Мы, россияне, еще много лет будем расхлебывать последствия сегодняшнего дня
"Ну что, все еще думаем, что несем мир и независимость на Донбасс?" Макаревич отреагировал на прямую агрессию РФ в Украине
"Ну что, все еще думаем, что несем мир и независимость на Донбасс?" Макаревич отреагировал на прямую агрессию РФ в Украине
"Путин начал войну с моей страной". Никитюк обратилась к своим подписчикам из РФ
"Путин начал войну с моей страной". Никитюк обратилась к своим подписчикам из РФ
Валерий Меладзе: Сегодня произошло то, что не могло и не должно было происходить никогда. Я умоляю прекратить
Валерий Меладзе: Сегодня произошло то, что не могло и не должно было происходить никогда. Я умоляю прекратить
Жена Макаревича: Если в ближайшее время услышу от кого-то про "братские народы", мне захочется этого человека ударить
Жена Макаревича: Если в ближайшее время услышу от кого-то про "братские народы", мне захочется этого человека ударить
"Верю в нашу страну, нашу армию и наш украинский народ". Украинские спортсмены отреагировали на признание Путиным "ЛДНР" и агрессию РФ в Украине
"Верю в нашу страну, нашу армию и наш украинский народ". Украинские спортсмены отреагировали на признание Путиным "ЛДНР" и агрессию РФ в Украине
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
73-летний Винокур высказался о признании Путиным "независимости "ЛДНР" (534922)
2
"Когда пушки стреляют, музы не молчат". Сумская, дочь которой проживает в РФ, отправляется на Донбасс (92558)
3
Бардаш заявил, что Kalush Orchestra не могут представлять Украину на "Евровидении 2022", и обвинил фронтмена группы в нарушении правил (45423)
4
"Снова беременна". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась топлес и показала округлившийся живот (44895)
5
"Неудобно на такое смотреть". Тарзан показал тело в стрингах с нижнего ракурса (36446)
6
"После речи Путина впервые стало стыдно, что говорю по-русски". Известные украинские бизнесмены заявили, что переходят на украинский язык (35317)
7
"Топчут наш флаг, по нашей земле топчутся", "К захвату новых земель готовитесь?" Пугачева показала, как ее детей в российской школе обучают военному делу (28110)
8
Суханов о поддерживающей Путина Егоровой: Если это проплаченная пропаганда, тогда тебе никто не гарантирует уважения (25577)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS