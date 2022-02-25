Галушкин: Враг сегодня получил по зубам и его блицкриг не удался. Нам критически важно продержаться еще ночь и последующие дни

Галушкин: В Киев и другие города завозят дополнительные партии оружия и боеприпасов, так что врага будет, чем бить Фото: Територіальна оборона ЗС України / Facebook

"Уже почти сутки мы сдерживаем наступление российских оккупантов. Враг сегодня получил по зубам и его блицкриг не удался. Нам критически важно продержаться еще ночь и последующие дни российско-украинской войны, важно оказывать тотальное сопротивление агрессору, усилить наши Вооруженные Силы Украины, которые героически защищают наших детей и наше будущее", – сказал Галушкин.

Он напомнил, что в Украине объявлена полная мобилизация, и призвал приходить в военкоматы или непосредственно в военные части и становиться в ряды Территориальной обороны ВСУ.

"Все процедуры упрощены – нужен только паспорт, код и желание защитить нашу Украину. В Киев и другие города завозят дополнительные партии оружия и боеприпасов, так что врага будет, чем бить. К оружию! Выстоим и победим! За Украину!", – завершил Галушкин.