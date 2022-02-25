Пробки на выезд из Украины на западе до 10 км, у границы с Польшей – очередь из 1000 автомобилей – Мининфраструктуры

"Многие из вас сейчас думают о временном (я очень хочу так думать) переезде в другой регион. Просто имейте в виду, что вы не одни", – написал Найем.

Согласно инфографике министерства:

На трассе М-11 Львов – Шегини пробки в сторону Польши протяженностью 6 км;

М-10. Львов – Краковец, у границы пробки, стоит около 1000 автомобилей;

М-09. город Рава-Русская, на границе пробки, стоит около 600 транспортных средств;

Т-14-01. село Смильница, у границы пробки протяженностью около 10 км;

Т-14-03. пункт пропуска Грушев, пробки протяженностью около 5 км;

Т-14-08. село Угринов, пробки протяженностью около 6 – 7 км;

Мининфраструктуры напомнило, что во время военного положения мужчинам – гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать территорию страны.