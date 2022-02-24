Польша сняла коронавирусные ограничения для граждан, которые из-за вторжения РФ хотят выехать из Украины

Также он отметил, что все пункты пропуска Львовской таможни работают в штатном режиме.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Началось новое вторжение российских войск.
По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из "Градов", есть погибшие.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.
Украинские военные сообщают о сбитых российских самолетах и вертолете, а также о танках.
В Украине ввели военное положение. Всем желающим защищать страну власти страны пообещали выдать оружие.