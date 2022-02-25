Геращенко: Над Киевом сбит вражеский летательный аппарат

Геращенко: Взрывы – это были удары нашего ПВО по вражеским самолетам или беспилотникам Фото: Антон Геращенко / Facebook

"Взрывы – это были удары нашего ПВО по вражеским самолетам или беспилотникам! По оперативной информации, вражеский летательный аппарат был сбит силами украинской ПВО и упал в Дарницком районе около дома по адресу ул. Кошица, 7а", – написал Геращенко.

Он также сообщил, что от попадания обломков загорелся жилой дом.

Фото: ДСНС України / Telegram

На место выехали спасатели. Они обнаружили элементы сбитого аппарата.

Фото: ДСНС України / Telegram

Жители Киева сняли на видео момент падения.

Спасатели тушат пожар и оказывают первую помощь местным жителям.

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что в результате попадания в жилой дом ранено три челловека, один из них в тяжелом состоянии.