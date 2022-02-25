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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Сумской области окружены все большие города, российская техника двигается на Киев – глава военной администрации

Масштабное вторжение России в Украину началось 24 февраля
Масштабное вторжение России в Украину началось 24 февраля
Фото: EPA

Российские оккупационные войска окружили все большие города в Сумской области и двигаются на запад. Как пишет "Украинская правда", об этом в эфире телеканала "Рада" заявил глава военной администрации области Дмитрий Живицкий.

По его словам, тяжелая военная техника продвигается на Конотоп из Бурыни. На въездах в города устанавливаются блокпосты.

"Враг обустраивает блокпосты на въездах-выездах из города Сумы. Гражданское население пропускают. Но, к сожалению, ситация остается критической. Очень большое количество танков и другой техники передвигаются в направлении Киева", – сказал Живицкий.

Контекст:

Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины". 

После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов. Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяла реактивные системы залпового огня "Град".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие. Вечером того же дня глава государства объявил всеобщую мобилизацию.

В Украине есть жертвы среди военнослужащих и гражданских (Зеленский сообщал о 137 погибших военных). Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. Известно, что украинские силы сбили семь российских самолетов и несколько вертолетов. Власти Украины сообщали о 350–400 погибших российских военных, также известно о захваченных в плен оккупантах

Теги: Россия, Киев, Украина, Сумы, оккупация, вторжение, Конотоп, российская агрессия, война в Украине, Дмитрий Живицкий
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