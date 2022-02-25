В Сумской области окружены все большие города, российская техника двигается на Киев – глава военной администрации

По его словам, тяжелая военная техника продвигается на Конотоп из Бурыни. На въездах в города устанавливаются блокпосты.

"Враг обустраивает блокпосты на въездах-выездах из города Сумы. Гражданское население пропускают. Но, к сожалению, ситация остается критической. Очень большое количество танков и другой техники передвигаются в направлении Киева", – сказал Живицкий.