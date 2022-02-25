"В последний раз подобное случалось с нашей столицей в 1941 году". После обстрела Киева Кулеба призвал мир изолировать Россию

В результате попадания обломков ракеты в жилой дом на улице Кошица три человека получили ранения, один из них в тяжелом состоянии Фото: Віталій Кличко / Facebook

"Ужасные российские ракетные удары по Киеву. В последний раз подобное случалось с нашей столицей в 1941 году, когда на нее напала фашистская Германия", – подчеркнул Кулеба.

Он заверил, что Украина победит в войне с оккупантами и призвал мировые государства порвать все связи с Россией.

"Остановить Путина. Изолировать Россию. Порвать все связи. Выкинуть Россию из всего мира", – написал министр.

Horrific Russian rocket strikes on Kyiv. Last time our capital experienced anything like this was in 1941 when it was attacked by Nazi Germany. Ukraine defeated that evil and will defeat this one. Stop Putin. Isolate Russia. Severe all ties. Kick Russia out of everywhete. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 25, 2022

25 февраля в 4.00 оккупанты обстреляли Киев. Под удары попали не только военные и другие объекты, имеющие стратегическое значение, но и жилищная и социальная инфраструктура. Силы противовоздушной обороны Украины сбили часть летательных аппаратов и ракет над столицей.

Как сообщил в Facebook мэр Киева Виталий Кличко, в результате попадания обломков ракеты в жилой дом на улице Кошица три человека получили ранения, один из них в тяжелом состоянии.