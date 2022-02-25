Зеленский: Мы защищаем наше государство в одиночку, как и вчера. Самые мощные силы мира наблюдают издалека

Зеленский: Убедили ли Россию вчерашние санкции? Мы видим в своем небе и видим на своей земле, что этого недостаточно Фото: president.gov.ua

"Этим утром мы защищаем наше государство в одиночку, как и вчера. Самые мощные силы мира наблюдают издалека. Убедили ли Россию вчерашние санкции? Мы видим в своем небе и видим на своей земле, что этого недостаточно. Чужие войска все еще пытаются активизироваться на нашей территории", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что только решительность украинцев способны сохранить свободу Украины и защитить государство.

"Армия, пограничники, Национальная гвардия, полиция, разведка, силы территориальной обороны – все выполняют свои задания по максимуму", – добавил Зеленский.

Он призвал граждан продемонстрировали максимальную выдержку и взаимоподдержку.

"Заботьтесь о своих родных и близких, но не забывайте также о людях, которые рядом с вами. Тех, кто одинок, кто старшего возраста. Помогайте с продуктами, помогайте найти укрытие, когда действует воздушная тревога, помогайте с доступом к проверенной официальной информации", – обратился глава государства граждан.

Он подчеркнул, что судьба Украины зависит только от украинцев.

"Никто другой, кроме нас самих, не будет управлять нашей жизнью. Мы на своей земле, за нами – правда. Уничтожить наш характер не получится. Ракеты "Калибр" беспомощны против свободы", – сказал президент.

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