Байден: Санкции против банков РФ могут иметь больше последствий, чем отключение России от SWIFT

Байден об отключении РФ от SWIFT: Этот вариант всегда есть Фото: EPA

"Во-первых, санкции против их банков могут иметь больше последствий, чем отключение от SWIFT. Во-вторых, этот вариант всегда есть, но прямо сейчас это не та мера, которую хотят предпринять в Европе", – сказал он.

Система SWIFT позволяет банкам и компаниям обмениваться финансовыми сообщениями по всему миру. Для расчетов внутри России существуют другие способы работы, однако международные трансакции без SWIFT невозможны. Отключение от SWIFT нанесет серьезный удар по банкам РФ и ее способности вести торговлю за пределами страны, отметила британская газета Financial Times.

Канал CNN сообщал, что четыре европейские страны – Германия, Италия, Венгрия и Кипр – блокируют отключение России от SWIFT в пакете санкций за нападение на Украину.