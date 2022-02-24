Байден: Санкции против банков РФ могут иметь больше последствий, чем отключение России от SWIFT

"Во-первых, санкции против их банков могут иметь больше последствий, чем отключение от SWIFT. Во-вторых, этот вариант всегда есть, но прямо сейчас это не та мера, которую хотят предпринять в Европе", – сказал он.
Система SWIFT позволяет банкам и компаниям обмениваться финансовыми сообщениями по всему миру. Для расчетов внутри России существуют другие способы работы, однако международные трансакции без SWIFT невозможны. Отключение от SWIFT нанесет серьезный удар по банкам РФ и ее способности вести торговлю за пределами страны, отметила британская газета Financial Times.
Канал CNN сообщал, что четыре европейские страны – Германия, Италия, Венгрия и Кипр – блокируют отключение России от SWIFT в пакете санкций за нападение на Украину.
Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".
После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов.
Около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня "Град".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
В Украине есть жертвы среди военнослужащих и гражданских, по данным Минздрава, погибло 57 человек, 169 получили ранения. Враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. Известно, что украинские силы сбили семь российских самолетов и несколько вертолетов. Также известно о захваченных в плен оккупантах.
О введении санкций против России заявили ряд стран, в частности США и Великобритания.
По санкции США попали ряд крупнейших российских банков, блокируют финансовые учреждения, которые владеют почти 80% активов российского банковского сектора.