Российские оккупанты атаковали Кропивницкий, наблюдается активность вертолетов в районе Вилково и Тирасполя – Минобороны Украины

"Противник нанес воздушный удар по подразделениям в районе города Кропивницкий. Отмечается значительная активность вражеских вертолетов в районах выше Вилково и Тирасполя. Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины ведут боевые действия в районах населенных пунктов Димер и Иванкив, куда продвинулось большое количество бронированной техники противника, и остановили превосходящие силы врага на рубеже речи Тетерев. Мост через реку разрушен", – сказано в сообщении.
Также в Минобороны заявили, что тактическая группа украинских военных удерживает аэродром Гостомель.
"Воздушные силы ВСУ защищают небо над Киевом. Так, после 4.00 украинская система ПВО не дала долететь двум смертельным подаркам "братьев" до столицы", – отметили в ведомстве.
Минобороны также призвало вступать в ряды Вооруженных сил и Сил теробороны. "Земля под ногами оккупанта должна гореть", – заявили в министерстве.
Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".
После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов. Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяла реактивные системы залпового огня "Град".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие. Вечером того же дня глава государства объявил всеобщую мобилизацию.
В Украине есть жертвы среди военнослужащих и гражданских (Зеленский сообщал о 137 погибших военных). Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. Известно, что украинские силы сбили семь российских самолетов и несколько вертолетов. Власти Украины сообщали о 350–400 погибших российских военных, также известно о захваченных в плен оккупантах.