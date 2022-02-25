Российские оккупанты атаковали Кропивницкий, наблюдается активность вертолетов в районе Вилково и Тирасполя – Минобороны Украины

"Противник нанес воздушный удар по подразделениям в районе города Кропивницкий. Отмечается значительная активность вражеских вертолетов в районах выше Вилково и Тирасполя. Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины ведут боевые действия в районах населенных пунктов Димер и Иванкив, куда продвинулось большое количество бронированной техники противника, и остановили превосходящие силы врага на рубеже речи Тетерев. Мост через реку разрушен", – сказано в сообщении.

Также в Минобороны заявили, что тактическая группа украинских военных удерживает аэродром Гостомель.

"Воздушные силы ВСУ защищают небо над Киевом. Так, после 4.00 украинская система ПВО не дала долететь двум смертельным подаркам "братьев" до столицы", – отметили в ведомстве.

Минобороны также призвало вступать в ряды Вооруженных сил и Сил теробороны. "Земля под ногами оккупанта должна гореть", – заявили в министерстве.