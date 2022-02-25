Военные остановили продвижение российских оккупантов на черниговском направлении – главком ВСУ

"На черниговском направлении и непосредственно на подходе к Чернигову украинским военным удалось удержать оборону и отбить прорыв российских войск. Вражеская техника вынуждена была отступить из Чернигова в направлении Седнева и из Городни в Семеновку", – говорится в сообщении.

По словам Залужного, украинские военные "захватили вражеские трофеи в виде техники и документов с личными данными россиян".