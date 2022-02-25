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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Автомобили ВСУ, которые остановили в Киеве, не те, которые пропали под Сумами – Минобороны

Маляр о российских оккупантах: Обезврежены
Маляр о российских оккупантах: Обезврежены
Фото: Ганна Маляр / Facebook

Автомобили Вооруженных сил Украины, которые остановили в Киеве, – не те автомобили, что пропали под Сумами. Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр в Facebook.

"Обезврежены", – написала она в обновлении своего поста об оккупантах.

Позже она добавила: "Автомобили остановлены. Как выяснилось, это не те авто ВСУ, которые пропали под Сумами, а идентичные".

https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/2096776003814764

Спикер парламентской фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук сообщила в Telegram, что "информация о передвижении вражеского ДРГ на машинах ВСУ по Киеву не соответствует действительности".

"Экипаж идентифицирован – все наши", – написала она.

Маляр сообщала, что за захваченными авто со стороны Оболони следовала колонна российских военных грузовиков. В штабе операции Объединенных сил информировали, что речь идет о двух боевых бронированных машинах "Козак", трех КрАЗах и ГАЗ-66. 

В комментариях Маляр подтвердила, что российские военные ехали из Гостомеля, где вторые сутки продолжаются бои за аэропорт. По данным СМИ, для российских оккупантов этот объект имеет стратегическое значение – они хотят установить с помощью этого аэропорта "воздушный мост", по которому перебросить в Украину большее количество войск

Украинские и американские СМИ сообщают о планах оккупантов захватить столицу Украины. По данным украинских властей, российские военнослужащие пытаются добраться до Киева с разных сторон. В частности, глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий рассказал, что "очень большое количество танков и другой техники" передвигается из Сумской области в направлении Киева. При этом украинским военным удалось остановить продвижение колонны российских танков с чернобыльского направления в районе Иванкова Киевской области. Чтобы остановить оккупантов, по данным "Украинской правды", украинские военнослужащие подорвали мост на реке Ирпень

Контекст:

Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины". 

После обращения Путина вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня "Град".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну  против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие

В Украине есть жертвы среди военнослужащих и гражданских (вечером 24 февраля Зеленский сообщал о 137 погибших военных). Но враг, как подчеркнул президент Украины, несет серьезные потери – в Офисе президента сообщили о более 350 погибших россиянах

Россияне в первый день боев потеряли более 30 танков, до 130 БМП, семь самолетов и шесть вертолетов, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Также известно о захваченных в плен оккупантах

Из-за нападения на Украину СШАВеликобритания и Канада заявили о введении санкций против России. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Киев, Минобороны, Анна Маляр, российская агрессия, война в Украине
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