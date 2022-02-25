Автомобили ВСУ, которые остановили в Киеве, не те, которые пропали под Сумами – Минобороны

"Обезврежены", – написала она в обновлении своего поста об оккупантах.

Позже она добавила: "Автомобили остановлены. Как выяснилось, это не те авто ВСУ, которые пропали под Сумами, а идентичные".

Спикер парламентской фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук сообщила в Telegram, что "информация о передвижении вражеского ДРГ на машинах ВСУ по Киеву не соответствует действительности".

"Экипаж идентифицирован – все наши", – написала она.

Маляр сообщала, что за захваченными авто со стороны Оболони следовала колонна российских военных грузовиков. В штабе операции Объединенных сил информировали, что речь идет о двух боевых бронированных машинах "Козак", трех КрАЗах и ГАЗ-66.

В комментариях Маляр подтвердила, что российские военные ехали из Гостомеля, где вторые сутки продолжаются бои за аэропорт. По данным СМИ, для российских оккупантов этот объект имеет стратегическое значение – они хотят установить с помощью этого аэропорта "воздушный мост", по которому перебросить в Украину большее количество войск.

Украинские и американские СМИ сообщают о планах оккупантов захватить столицу Украины. По данным украинских властей, российские военнослужащие пытаются добраться до Киева с разных сторон. В частности, глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий рассказал, что "очень большое количество танков и другой техники" передвигается из Сумской области в направлении Киева. При этом украинским военным удалось остановить продвижение колонны российских танков с чернобыльского направления в районе Иванкова Киевской области. Чтобы остановить оккупантов, по данным "Украинской правды", украинские военнослужащие подорвали мост на реке Ирпень.