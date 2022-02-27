Минобороны России впервые признало гибель своих военных в Украине

По данным Минобороны Украины, уничтожено около 4,3 тыс. российских оккупантов Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи", – заявил Конашенков, не назвав никаких цифр.

Он также признал попадание российских военных в плен, а также пригрозил "суровой ответственностью" за якобы "издевательства" по отношению к ним со стороны "украинских нацистов".

Российский телеканал "Дождь" отмечает, что минобороны РФ впервые с начала вторжения в Украину признало факт гибели российских военных.

В минобороны России утверждали, что потерь не было.

По данным Министерства обороны Украины, по состоянию на 27 февраля уничтожено около 4,3 тыс. российских оккупантов, а также десятки российских самолетов, вертолетов, танков и сотни единиц бронемашин.

В соцсетях украинцев за четыре дня опубликованы десятки фото и видео с убитыми оккупантами.