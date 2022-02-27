Минобороны России впервые признало гибель своих военных в Украине

"К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи", – заявил Конашенков, не назвав никаких цифр.
Он также признал попадание российских военных в плен, а также пригрозил "суровой ответственностью" за якобы "издевательства" по отношению к ним со стороны "украинских нацистов".
Российский телеканал "Дождь" отмечает, что минобороны РФ впервые с начала вторжения в Украину признало факт гибели российских военных.
В минобороны России утверждали, что потерь не было.
По данным Министерства обороны Украины, по состоянию на 27 февраля уничтожено около 4,3 тыс. российских оккупантов, а также десятки российских самолетов, вертолетов, танков и сотни единиц бронемашин.
В соцсетях украинцев за четыре дня опубликованы десятки фото и видео с убитыми оккупантами.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы, применяя, в частности, реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.
По последним данным Министерства здравоохранения Украины в результате вражеских обстрелов погибло более 210 украинцев, в том числе шестеро детей, 1,1 тыс. получили ранения.