"Все остальное сделают украинские военные". Каналы StarLightMedia обратились к странам мира с призывом закрыть небо

В Евросоюзе уже объявили о закрытии неба для России Фото: depositphotos.com

Ролик обнародовали в Instagram СТБ.

В видео рассказывают о захвате оккупационными войсками ЧАЭС и о разрушениях и убийствах мирных жителей оккупантами.

"По сути, сегодня в руках российских террористов грязная атомная бомба мощностью в 500 Хиросим. Если они ее активируют, ядерный апокалипсис ждет Украину, Беларусь, Россию, Литву, Латвию, Польшу, Швецию, Норвегию, Австрию, Финляндию, Великобританию, Германию, Нидерланды, Бельгию! Украина вернет контроль над Чернобыльской станцией, остановит ядерное бедствие. Но ей нужна помощь. Закройте небо. Помогите нам. И тогда все остальное сделают украинские военные, которые все это время удерживают самую большую армию мира", – говорит диктор.

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24 февраля оккупанты захватили ЧАЭС. "После жестокого боя наш контроль над чернобыльской площадкой потерян. Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов неизвестно", – сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По данным МВД, оккупационные войска вторглись в зону ЧАЭС со стороны Беларуси. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время обороны украинские военнослужащие "отдавали жизнь, чтобы трагедия 86-го года не повторилась".

25 февраля в зоне отчуждения ЧАЭС зафиксировали превышение контрольных уровней мощности дозы гамма-излучения, сообщила пресс-служба Госинспекции ядерного регулирования Украины. "Такие колебания показателей датчиков АСКРО специалисты экоцентра связывают с нарушением верхнего слоя почвы в результате движения большого количества тяжелой военной техники через зону отчуждения и поднятием в воздух загрязненной радиоактивной пыли", – отметили в ведомстве. В инспекции подчеркнули, что состояние ядерных установок и других объектов ЧАЭС остается без изменений.

Государства Европы начали закрывать свое небо для полетов российских авиакомпаний после того, как президент РФ Владимир Путин объявил полномасштабное вторжение в Украину. Украина свое небо закрыла для всех с 24 февраля. Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" попал под санкции Великобритании. Вечером 27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон ден Ляен сообщила, что ЕС закрывает свое авиапространство для России.