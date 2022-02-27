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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Все остальное сделают украинские военные". Каналы StarLightMedia обратились к странам мира с призывом закрыть небо

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В Евросоюзе уже объявили о закрытии неба для России
В Евросоюзе уже объявили о закрытии неба для России
Фото: depositphotos.com

Каналы медиагруппы StarLightMedia – СТБ, "Новый канал" и ICTV – 27 февраля показали в своих эфирах видео с призывом к США, Евросоюзу и Канаде закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний.

Ролик обнародовали в Instagram СТБ.

В видео рассказывают о захвате оккупационными войсками ЧАЭС и о разрушениях и убийствах мирных жителей оккупантами.

"По сути, сегодня в руках российских террористов грязная атомная бомба мощностью в 500 Хиросим. Если они ее активируют, ядерный апокалипсис ждет Украину, Беларусь, Россию, Литву, Латвию, Польшу, Швецию, Норвегию, Австрию, Финляндию, Великобританию, Германию, Нидерланды, Бельгию! Украина вернет контроль над Чернобыльской станцией, остановит ядерное бедствие. Но ей нужна помощь. Закройте небо. Помогите нам. И тогда все остальное сделают украинские военные, которые все это время удерживают самую большую армию мира", – говорит диктор.

24 февраля оккупанты захватили ЧАЭС. "После жестокого боя наш контроль над чернобыльской площадкой потерян. Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов неизвестно", – сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По данным МВД, оккупационные войска вторглись в зону ЧАЭС со стороны Беларуси. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время обороны украинские военнослужащие "отдавали жизнь, чтобы трагедия 86-го года не повторилась".

25 февраля в зоне отчуждения ЧАЭС зафиксировали превышение контрольных уровней мощности дозы гамма-излучения, сообщила пресс-служба Госинспекции ядерного регулирования Украины. "Такие колебания показателей датчиков АСКРО специалисты экоцентра связывают с нарушением верхнего слоя почвы в результате движения большого количества тяжелой военной техники через зону отчуждения и поднятием в воздух загрязненной радиоактивной пыли", – отметили в ведомстве. В инспекции подчеркнули, что состояние ядерных установок и других объектов ЧАЭС остается без изменений.

Государства Европы начали закрывать свое небо для полетов российских авиакомпаний после того, как президент РФ Владимир Путин объявил полномасштабное вторжение в Украину. Украина свое небо закрыла для всех с 24 февраля. Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" попал под санкции Великобритании. Вечером 27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон ден Ляен сообщила, что ЕС закрывает свое авиапространство для России.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницыРФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.

По последним данным Министерства здравоохранения Украины, в результате вражеских обстрелов погибло более 210 украинцев, в том числе шестеро детей, 1,1 тыс. получили ранения.

Враг несет тяжелые потери. По данным Минобороны Украины, ликвидировано 4,3 тыс. оккупантов. Также уничтожено множество российской техники: самолеты – 27, вертолеты – 26, танки – 146, боевые бронированные машины – 706, пушки – 49, ЗРК "Бук" – один, "Грады" – четыре, автомобильная техника – 30, цистерны – 60, БПЛА ОТР – два, корабли/катера – два, средства ПВО.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны, в том числе США, Канада, Австралия, Великобритания, а также Евросоюз, наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада включили в санкционный список самого Путина.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: авиапространство, ICTV, российская агрессия, ЧАЭС, война России против Украины, StarLightMedia, авиакомпания
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