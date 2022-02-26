США, Британия и Канада ввели санкции против Путина, Лаврова, Шойгу

Путин стал четвертым главой государства, против которого США ввели персональные санкции Фото: EPA

"Президент Путин и министр Лавров несут прямую ответственность за неспровоцированное и незаконное дальнейшее вторжение России в Украину, демократическое суверенное государство. Минфин крайне редко вводит санкции против глав государств. Путин присоединяется к очень небольшой группе, в которую входят такие деспоты, как [лидер Северной Кореи] Ким Чен Ын, [считающий себя президентом Беларуси] Александр Лукашенко и [президент Сирии] Башар Асад", – подчеркнули в сообщении.

Правительство Великобритании также ввела санкции против Путина и Лаврова, их активы в стране заморожены. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Новые санкции посылают четкий сигнал о том, что никто и ничто не остается без внимания. Эти меры отражают ужас и серьезность того, что сделали Путин и его режим, нарушив территориальную целостность суверенного государства незаконным и неоправданным вторжением", – заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Канада также 25 февраля ввела санкции против Путина и его окружения, сообщил сайт правительства страны. Ограничительные меры коснутся 31 человека, в числе которых близкие главы Кремля, члены их семей.

Европейский союз в пятницу ввел персональные санкции против Путина и Лаврова, заморозив их активы в ответ на вторжение в Украину. Путин стал третьим мировым лидером, который лично подвергся санкциям ЕС, после Лукашенко и Асада.