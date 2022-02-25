Премьер Грузии не поддержал санкции против России. На улицы Тбилиси вышли тысячи человек с требованием его отставки

Участники акции держат в руках флаги Грузии и Украины и скандируют "Украина" Скриншот: Netgazeti / Facebook

Сегодня Гарибашвили объявил, что Грузия не присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада, введенным против России после начала войны РФ против Украины. Он также исключил, что полетит в Киев, чтобы выразить поддержку украинскому народу.

После этого грузины массово пошли на протест под здание правительства Грузии. К митингу присоединились общественные деятели, политики, активисты и рядовые граждане. Инициатором проведения акции выступила партия "Дроа", а позже идею поддержали и другие оппозиционные силы.

Участники акции держат в руках флаги Грузии и Украины и скандируют "Украина".

Член Лейбористской партии Грузии Михаил Кумсишвили заявил, что премьер-министр Грузии не должен бить Украину ножом в спину. Он выразил поддержку Украине.