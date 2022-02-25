Украина фиксирует все потери инфраструктуры, дороги и мосты будут отстроены – Кубраков

Кубраков сказал, что постоянно находится на контакте с западными партнерами Украины, чтобы страна получала помощь, министра цитирует пресс-служба ведомства в Telegram.
"Сегодня говорил о важности обеспечения устойчивого логистического сообщения между Украиной и нашими партнерами из НАТО. В частности, уже провел первый разговор с государственным секретарем по транспорту Великобритании Грантом Шаппсом", – рассказал Кубраков.
Он сообщил, что передает своим иностранным коллегам список всего необходимого Украине для сопротивления войскам агрессора. В первую очередь, по словам министра, речь идет о горючем, а также о гуманитарной и военной помощи.
"Мы фиксируем все потери, которые несет инфраструктура Украины из-за военного вторжения России. Все дороги будут восстановлены, а мосты отстроены. Хочу напомнить всем, что, если враг прорвется в Украину, наши западные соседи – следующие", – добавил он.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о так называемой "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".
После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов.
Около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня "Град".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По состоянию на вечер 24 февраля, по информации президента, погибли 137 украинских военнослужащих, ранены 316. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. Известно, что украинские силы сбили семь российских самолетов и несколько вертолетов. Также есть информация о захваченных в плен оккупантах.
О введении санкций против России заявили, в частности, США и Великобритания.