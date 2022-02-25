Украина фиксирует все потери инфраструктуры, дороги и мосты будут отстроены – Кубраков

Кубраков: Мы фиксируем все потери, которые несет инфраструктура Украины из-за военного вторжения России. Все дороги будут восстановлены, а мосты отстроены Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

Кубраков сказал, что постоянно находится на контакте с западными партнерами Украины, чтобы страна получала помощь, министра цитирует пресс-служба ведомства в Telegram.

"Сегодня говорил о важности обеспечения устойчивого логистического сообщения между Украиной и нашими партнерами из НАТО. В частности, уже провел первый разговор с государственным секретарем по транспорту Великобритании Грантом Шаппсом", – рассказал Кубраков.

Он сообщил, что передает своим иностранным коллегам список всего необходимого Украине для сопротивления войскам агрессора. В первую очередь, по словам министра, речь идет о горючем, а также о гуманитарной и военной помощи.

"Мы фиксируем все потери, которые несет инфраструктура Украины из-за военного вторжения России. Все дороги будут восстановлены, а мосты отстроены. Хочу напомнить всем, что, если враг прорвется в Украину, наши западные соседи – следующие", – добавил он.