Кличко: Это уже кровавая война. Я буду бороться

Кличко заявил о готовности защищать страну с оружием в руках Фото: Віталій Кличко / Facebook

"Это уже кровавая война", – заявил мэр.

Он подчеркнул что Украина всегда была миролюбивым государством, но сейчас ее граждане вынуждены защищаться.

На вопрос о готовности защищаться с оружием в руках, он сказал: "У меня нет выбора. Я должен это сделать. Да, я буду бороться".

Виталий Кличко и его брат Владимир вчера обнародовали совместное видеообращение, в котором назвали очередное вторжение России в Украину трагедией для всей Европы, и призвали международных партнеров остановить российскую агрессию.

"Эта трагедия и бессмысленная война могут захватить и ваш дом. Эта трагедия может прийти в Европу и не только в Европу, но и в мир. Совместными усилиями нужно остановить эту агрессию, эту бессмысленную войну, в которой выигравших не будет", – сказал Владимир Кличко.