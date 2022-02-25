В Украине с начала вторжения России уничтожено более 2,8 тыс. оккупантов – Генштаб ВСУ

"Российские войска продолжают нести потери в личном составе и технике. С начала вторжения Российской Федерации Вооруженными силами Украины уничтожено [...] личного состава более 2,8 тыс. человек", – говорится в сообщении.

Также, по данным Генштаба, противник потерял:

танков – до 80 единиц;

боевых бронированных машин разных типов – 516 единиц;

вертолетов – семь;

самолетов – 10;

крылатых ракет – до 20;

автомобильной техники – более 100.

"Земля под ногами оккупантов будет гореть, как горит российская техника", – подчеркнули в ВСУ.