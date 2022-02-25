В Луганской области украинские военные заставили противника спасаться бегством – штаб ООС

"Сегодня в полдень в районе Беловодска украинские воины дали бой российским оккупантам. Наши подразделения прорвали позиции захватчиков и закрепили успех контрнаступлением", – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, "понеся значительные потери, российские подразделения спасаются бегством с поля боя в направлении границы РФ".