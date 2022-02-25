Верещук – лидерам стран НАТО: Хватит слов. Закройте нам небо, дайте нам оружие, остальное мы сделаем сами

"Как украинский политик обращаюсь к лидерам стран НАТО. Вчера в наших отношениях начался новый этап. Больше нет места хитроумным разговорам и загадочным недомолвкам. Вы или делаете, или нет. Хватит слов вместо поступков", – написала она.

Украинский политик подчеркнула, что у представителей НАТО "еще есть шанс поступить правильно".

"Закройте нам небо, дайте нам оружие, остальное мы сделаем сами!" – заявила Верещук.