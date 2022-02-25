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На киевской Оболони обезвредили переодетых в форму ВСУ российских военных

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Российские военные переоделись в форму ВСУ и захватили автомобили украинских военных
Российские военные переоделись в форму ВСУ и захватили автомобили украинских военных
Фото: depositphotos.com

В киевском районе Оболонь обезвредили диверсионно-разведывательную группу российских военных. Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила в Facebook.

Ранее Маляр писала, что разведчики переоделись в форму украинских военных, захватили два автомобиля ВСУ и на большой скорости двигались в центр Киева со стороны Оболони. За ними следовала колонна российских военных грузовиков.

https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/2096776003814764

На данный момент разведчиков обезвредили. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал в Facebook видео с обезвреженными разведчиками.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о так называемой "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".

После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов.

Около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня "Град".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По состоянию на вечер 24 февраля, по информации президента, погибли 137 украинских военнослужащих, ранены 316. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. Известно, что украинские силы сбили семь российских самолетов и несколько вертолетов. Также есть информация о захваченных в плен оккупантах.

О введении санкций против России заявили, в частности, США и Великобритания.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Киев, Украина, Оболонь, военные, разведчики, ВСУ, российская агрессия, война в Украине
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