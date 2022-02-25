На киевской Оболони обезвредили переодетых в форму ВСУ российских военных

Ранее Маляр писала, что разведчики переоделись в форму украинских военных, захватили два автомобиля ВСУ и на большой скорости двигались в центр Киева со стороны Оболони. За ними следовала колонна российских военных грузовиков.

На данный момент разведчиков обезвредили. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал в Facebook видео с обезвреженными разведчиками.