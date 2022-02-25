Киберполиция Украины создала бот для сообщений о метках, которые оккупанты оставляют на дорогах и других объектах

"Полиция создала бот в мессенджере Telegram, куда можно сообщить о подозрительных метках и передвижениях врага. Кроме того, правоохранители просят граждан сообщать, если они заметят поблизости подозрительных людей или автомобили", – говорится в сообщении.

Бот называется @ukraine_avanger_bot.

"Сюда можно сообщить о подозрительных метках, оставленных диверсантами и их пособниками на дорогах и других объектах инфраструктуры. Также боту граждане могут передавать информацию о перемещении врагов, их техники и целеуказателей. Важно! Фото нужно делать через бот и добавлять геометку. Кроме того, такие метки необходимо уничтожать, чтобы максимально затруднить оккупантам продвижение по территории Украины. В то же время полиция просит сообщать о передвижении автомобилей, водители которых оставляют метки для возможной высадки вражеского десанта", – проинформировали в НПУ.

Также в полиции напомнили гражданам, что нужно сообщать на линию 102 о подозрительных людях с красными или белыми элементами на одежде, а также о подозрительных вещах.