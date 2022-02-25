Киберполиция Украины создала бот для сообщений о метках, которые оккупанты оставляют на дорогах и других объектах

"Полиция создала бот в мессенджере Telegram, куда можно сообщить о подозрительных метках и передвижениях врага. Кроме того, правоохранители просят граждан сообщать, если они заметят поблизости подозрительных людей или автомобили", – говорится в сообщении.
Бот называется @ukraine_avanger_bot.
"Сюда можно сообщить о подозрительных метках, оставленных диверсантами и их пособниками на дорогах и других объектах инфраструктуры. Также боту граждане могут передавать информацию о перемещении врагов, их техники и целеуказателей. Важно! Фото нужно делать через бот и добавлять геометку. Кроме того, такие метки необходимо уничтожать, чтобы максимально затруднить оккупантам продвижение по территории Украины. В то же время полиция просит сообщать о передвижении автомобилей, водители которых оставляют метки для возможной высадки вражеского десанта", – проинформировали в НПУ.
Также в полиции напомнили гражданам, что нужно сообщать на линию 102 о подозрительных людях с красными или белыми элементами на одежде, а также о подозрительных вещах.
"Укравтодор" показал метки на дорогах, помогающие ориентироваться вражеской армии. Такие знаки нужно срочно уничтожать и сообщать об их обнаружении полиции.
Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".
После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов.
Около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня "Град".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По состоянию на вечер 24 февраля, по информации президента, погибли 137 украинских военнослужащих, ранены 316. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. Известно, что украинские силы сбили семь российских самолетов и несколько вертолетов. Также есть информация о захваченных в плен оккупантах.
О введении санкций против России заявили, в частности, США и Великобритания.