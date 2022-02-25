В соцсетях активно распространяют инструкции "Укравтодора" о том, как уничтожить вражеские метки на дорогах

Метки можно зарисовать, засыпать землей или любой другой грязью Фото: Укравтодор / Facebook

"Укравтодор" призывает в своем Facebook граждан уничтожать знаки на дорогах, которые оставляет российская армия для ориентировки. Также необходимо уведомлять полицию об их местонахождении.

"Призываем граждан фиксировать и уничтожать подобные метки на дорогах и других инфраструктурных объектах страны. Это система сигналов, которую использует вражеское российское войско, в частности ночью", – пишут в ведомстве.

Метки можно зарисовать, засыпать землей или любой другой грязью.

"Будьте бдительны и обязательно сообщайте о них полиции с помощью горячей линии 102", – говорят в "Укравтодоре".

Призыв поддержали другие органы власти и украинцы в соцсетях.

Скриншот: Антон Геращенко / Facebook