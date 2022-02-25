РосСМИ сообщили, что Украина готова к переговорам о нейтральном статусе. В ОПУ заявили, что не влияют на заголовки новостей

Журналисты попросили прокомментировать новость российского агентства РБК, которая вышла под заголовком "Подоляк заявил о готовности Украины к переговорам о нейтральном статусе".

В комментарии агентству была така цитата Подоляка: "Украина всегда оставляла и оставляет пространство для переговоров. В том числе и сейчас, когда Россия пошла на полномасштабное вторжение. Эту войну нужно прекращать. Эти боевые действия нужно прекращать... Мы слышали сегодня из Москвы, что они хотят говорить. Если они хотят говорить о нейтральном статусе, у нас нет страха перед таким обсуждением. Вопрос только в том, кто и как сможет прогарантировать безопасность Украины и выполнение договоренностей гарантами".

В ОПУ заявили, что не редактируют заголовки в СМИ и "не могут авторизировать то, что сокращают и переформатируют под громкий заголовок".

"Украина считает необходимым скорейшее прекращение боевых действий и восстановление нормальной жизни людей. Если из Москвы мы слышим, что в таком разговоре их интересует тема нейтрального статуса, то мы не боимся такой темы и в рамках широкого диалога о гарантиях безопасности государства и людей можем обсуждать и такую тему. Президент Зеленский говорил об этом в своем обращении, переслушайте его слова. Именно эту формулировку мы можем подтвердить, а не то, что в другом контексте пошло по заголовкам", – заявили в ОПУ.