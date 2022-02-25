Зеленский: Я спросил у 27 лидеров Европы, будет ли Украина в НАТО. Спросил прямо. Все боятся, не отвечают

"Сколько бы разговоров я сегодня ни проводил с лидерами разных государств, я слышал несколько вещей. Первое: нас поддерживают. Я действительно благодарен каждому государству, которое помогает Украине конкретно, а не просто на словах. Но есть и второе: мы остаемся наедине в защите нашего государства. Кто готов воевать вместе с нами? Честно, не вижу таких. Кто готов дать Украине гарантию вступления в НАТО? Честно, все боятся" – сказал президент.

Он напомнил, что РФ заявляла 24 февраля о готовности вести переговоры о "нейтральном статусе" Украины.

"Я говорю всем партнерам нашего государства: сейчас важный момент – решается судьба нашего государства. Я спрашиваю у них: "Вы с нами?" Они отвечают, что с нами, но нас с собой в Альянс они брать не готовы. Я спросил сегодня у 27 лидеров Европы, будет ли Украина в НАТО. Спросил прямо. Все боятся, не отвечают. А мы не боимся ничего. Не боимся, защищая наше государство. Не боимся России. Не боимся говорить с Россией. Не боимся говорить обо всем. О гарантиях безопасности для нашего государства. Не боимся говорить о "нейтральном" статусе. Мы же сейчас не в НАТО. Но какие при этом у нас будут гарантии? И самое главное: какие конкретно страны нам их дадут?" – спросил Зеленский.

По его словам, "разговаривать об окончании этого вторжения нужно, о завершении этой войны – нужно".

"Но сейчас судьба страны полностью зависит от нашей армии, наших героев, наших сил безопасности, от всех наших защитников, от нашего народа, от вашей мудрости и от большой поддержки всех друзей нашей страны", – заявил он.