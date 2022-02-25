Резников: Нам уже удалось сломать планы российских оккупантов

"30 часов идет полномасштабная атака России на наше государство. Благодаря героизму наших защитников и защитниц Украина выстояла в первые – самые сложные – сутки. Оккупанты понесли существенные потери. Сегодня мы будем сильнее. Ведь тысячи людей присоединяются к рядам Сил территориальной обороны и готовы давать отпор врагу. Горжусь каждым из вас! Только в Киеве уже 18 тысяч автоматов и соответствующие боекомплекты уже розданы и продолжают раздаваться бойцам Сил территориальной обороны в течение вчерашнего и сегодняшнего дней. Количество желающих присоединиться к рядам сил ТрО и с оружием в руках останавливать российских оккупантов растет, а оружие поступает еще", – сообщил министр.

Он отметил, что разрешил присоединиться к ТрО украинцам старше 60 лет, которые "морально и физически готовы сопротивляться и побеждать врага".

"Так что, "заблудившиеся", нехай щастить!" – добавил он.

Резников также сообщил, что вскоре Украина получит "дополнительное усиление в виде современного оружия и других ресурсов" от партнеров.

"Нам уже удалось сломать планы российских оккупантов. Теперь важно уничтожить мрак лжи, который создает Кремль. И это будет концом серийного убийцы и насильника, атакующего соседей. Надо показать миру и самим гражданам России, что русские войска обстреливают мирные города, убивают женщин и детей. И что все молчащие становятся сообщниками убийц. А те, кто мешает Украине бороться или блокирует санкции против государства-убийцы, загрязняют свои руки кровью невинных людей", – заявил министр.

Он призвал украинскую диаспору распространять информацию о преступлениях РФ против Украины с официальных каналов.

"Берите эти факты и распространяйте их через соцсети. В первую очередь – среди российских пользователей. Чтобы граждане РФ видели, что они поддерживают. Важно распространить упомянутые факты в итальянском, немецком и венгерском медиапространстве, а также среди журналистов и должностных лиц европейских стран. Все, кто знает соответствующие языки, вы – наше оружие. Мы должны продемонстрировать миру, что такое тотальная оборона. И что наш народ не одолеть. Мы обязательно победим! Слава нашим защитникам и защитницам! Слава Украине!" – заявил он.