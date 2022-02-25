Исполком УЕФА перенес финал Лиги чемпионов 2021 года из Санкт-Петербурга

Финала ЛЧ в Санкт-Петербурге не будет Фото: EPA

Внеочередное заседание исполкома состоялось в связи с "серьезной эскалацией ситуации с безопасностью в Европе", указано в сообщении.

"Исполком УЕФА принял решение о переносе финала мужской Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 из Санкт-Петербурга на стадион "Стад-де-Франс" в Сен-Дени. Игра состоится, как и было запланировано, в субботу, 28 мая, и начнется в 21.00 по центральноевропейскому времени", – проинформировали в УЕФА.

В пресс-релизе прямо не говорится о нападении России на Украину, но есть упоминание о "беспрецедентном кризисе".

"Вместе с правительством Франции УЕФА будет полностью поддерживать усилия многих заинтересованных сторон по обеспечению спасения футболистов и их семей в Украине, которые сталкиваются с ужасными человеческими страданиями, разрушениями и вынужденным перемещением. На сегодняшнем заседании Исполнительный комитет УЕФА постановил, что российские и украинские клубы, а также сборные, участвующие в турнирах УЕФА, будут обязаны проводить свои домашние матчи на нейтральных стадионах до дальнейшего уведомления", – говорится в сообщении.