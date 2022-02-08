Евро 2022 по футзалу. УЕФА начал расследование после песни "Путин – х...йло" в исполнении украинцев

"В соответствии со ст. 31(4) дисциплинарного регламента УЕФА, инспектор УЕФА по этике и дисциплине был назначен для проведения дисциплинарного расследования сообщений об инцидентах, предположительно, имевших место во время полуфинального матча чемпионата Европы по футзалу 2022 года между Украиной и Россией, который состоялся 4 февраля 2022 года", – говорится в сообщении.

В УЕФА не уточняют, о каких конкретно инцидентах идет речь, однако известно, что 5 февраля Российский футбольный союз заявил, что потребовал от организации открыть дисциплинарное расследование в отношении болельщиков сборной Украины.