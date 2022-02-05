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Российский футбольный союз пожаловался УЕФА на украинских болельщиков футзального Евро. Пели: "Путин – х...йло"

Украинцы болели за свою сборную на трибунах
Украинцы болели за свою сборную на трибунах
Фото: ЕРА

Российский футбольный союз (РФС) заявил 5 февраля, что потребовал от УЕФА открыть дисциплинарное расследование в отношении болельщиков сборной Украины за их поведение на проходившем 4 февраля полуфинальном матче чемпионата Европы по футзалу против сборной России. Заявление опубликовал "Спорт-Экспресс".

РФС называет поведение украинцев на трибунах "дискриминационным", а их высказывания в адрес российских спортсменов – "оскорбительными", носящими "политический характер" и "разжигающими ненависть по национальному признаку".

Высказывания украинцев якобы "содержали призывы к убийству российских граждан".

В РФС подчеркивают, что регламент Евро 2022 предполагает ответственность национальных ассоциаций за поведение своих футболистов, болельщиков и других лиц, которые выполняют функции от имени ассоциаций.

Ранее "Спорт-Экспресс" писал о якобы звучавших на матче оскорблениях, но не привел ни одного примера.

Известно, что украинские болельщики исполнили с трибун знаменитую кричалку "Путин – х...йло". Хит украинских болельщиков о президенте РФ Владимире Путине возмутил россиян, и диктор арены на украинском языке попросил фанатов прекратить "песни неспортивного характера".

Результатом полуфинала Евро 2022 стала победа России над Украиной со счетом 3:2.

Контекст:

В матче за третье место на чемпионате Европы по футзалу в Нидерландах соперником сборной Украины станет сборная Испании.

Матч состоится 6 февраля.

Теги: Россия, футбол, спорт, фанаты, УЕФА, РФС, украинцы, Российский футбольный союз, футболист, спортсмены, футзал, Евро 2022
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