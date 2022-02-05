Российский футбольный союз пожаловался УЕФА на украинских болельщиков футзального Евро. Пели: "Путин – х...йло"

Украинцы болели за свою сборную на трибунах Фото: ЕРА

РФС называет поведение украинцев на трибунах "дискриминационным", а их высказывания в адрес российских спортсменов – "оскорбительными", носящими "политический характер" и "разжигающими ненависть по национальному признаку".

Высказывания украинцев якобы "содержали призывы к убийству российских граждан".

В РФС подчеркивают, что регламент Евро 2022 предполагает ответственность национальных ассоциаций за поведение своих футболистов, болельщиков и других лиц, которые выполняют функции от имени ассоциаций.

Ранее "Спорт-Экспресс" писал о якобы звучавших на матче оскорблениях, но не привел ни одного примера.

Известно, что украинские болельщики исполнили с трибун знаменитую кричалку "Путин – х...йло". Хит украинских болельщиков о президенте РФ Владимире Путине возмутил россиян, и диктор арены на украинском языке попросил фанатов прекратить "песни неспортивного характера".

Результатом полуфинала Евро 2022 стала победа России над Украиной со счетом 3:2.