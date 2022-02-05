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Соперником украинцев в матче за бронзу футзального Евро 2022 станет команда, которой проиграли все восемь раз

Против испанцев украинцы сыграют в Амстердаме
Против испанцев украинцы сыграют в Амстердаме
Фото: ЕРА

В матче за третье место на проходящем в Нидерландах чемпионате Европы по футзалу сборная Украины сыграет со сборной Испании. Об этом 5 февраля сообщается на сайте УЕФА.

Матч состоится 6 февраля в Амстердаме.

Соперник украинцев определился во втором полуфинале Евро 2022, в котором играли Португалия и Испания. Португальцы выиграли со счетом 3:2 и сыграют за золото турнира против России, которой сборная Украины проиграла с таким же результатом 2:3.

По данным УЕФА, с испанцами национальная сборная Украины по футзалу играла в своей истории восемь раз и все эти поединки проиграла с общим счетом 6:29.

Контекст:

На стадии группового этапа Евро 2022 сборная Украины по футзалу выиграла у Сербии (6:1) и дважды уступила – Нидерландам (2:3) и Португалии (0:1), сообщается на сайте УЕФА. В итоге украинская команда заняла второе место в квартете А, имея в активе три очка.

В 1/4 финала Евро 2022 сборная Украины со счетом 5:3 победила команду Казахстана.

В рейтинге сборных, опубликованном на сайте УЕФА, сборная Украина по футзалу – восьмая в Европе. Лидер – Португалия. Испания – третья.

Теги: Нидерланды, Амстердам, УЕФА, сборная Украины, украинцы, сборная Испании, футзал, чемпионат Европы, национальная сборная, турнир, Евро 2022
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