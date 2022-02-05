Соперником украинцев в матче за бронзу футзального Евро 2022 станет команда, которой проиграли все восемь раз

Матч состоится 6 февраля в Амстердаме.

Соперник украинцев определился во втором полуфинале Евро 2022, в котором играли Португалия и Испания. Португальцы выиграли со счетом 3:2 и сыграют за золото турнира против России, которой сборная Украины проиграла с таким же результатом 2:3.

По данным УЕФА, с испанцами национальная сборная Украины по футзалу играла в своей истории восемь раз и все эти поединки проиграла с общим счетом 6:29.