Сборная Украины по футзалу впервые за 17 лет вышла в полуфинал Евро, где может сыграть против России

Сборная Украины по футзалу (в желтом) торжествует в четвертьфинале Евро 2022 Фото: Андрій Павелко / Facebook

Видеообзор поединка опубликован на YouTube-канале "Суспільне Спорт".

Решающими в матче стали заключительные три минуты игры, за которые обе команды забили по два гола. До этого украинцы вели 3:1.

Украина сыграет 4 февраля в полуфинале чемпионата Европы впервые с 2005 года – на Евро, которое проходило в Чехии, украинцы заняли четвертое место.

После 2005-го сборная Украины по футзалу один раз не вышла из группы Евро и пять раз подряд вылетала на стадии 1/4 финала турнира.

В полуфинале Евро 2022 Украина сыграет против победителя пары Россия – Грузия. Матч состоится 1 февраля.