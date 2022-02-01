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Сборная Украины по футзалу впервые за 17 лет вышла в полуфинал Евро, где может сыграть против России

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Сборная Украины по футзалу (в желтом) торжествует в четвертьфинале Евро 2022
Сборная Украины по футзалу (в желтом) торжествует в четвертьфинале Евро 2022
Фото: Андрій Павелко / Facebook

Сборная Украины по футзалу вышла в полуфинал чемпионата Европы, в 1/4 финала турнира украинцы со счетом 5:3 обыграли команду Казахстана. Об этом 31 января сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Видеообзор поединка опубликован на YouTube-канале "Суспільне Спорт".

Решающими в матче стали заключительные три минуты игры, за которые обе команды забили по два гола. До этого украинцы вели 3:1.

Украина сыграет 4 февраля в полуфинале чемпионата Европы впервые с 2005 года – на Евро, которое проходило в Чехии, украинцы заняли четвертое место.

После 2005-го сборная Украины по футзалу один раз не вышла из группы Евро и пять раз подряд вылетала на стадии 1/4 финала турнира.

В полуфинале Евро 2022 Украина сыграет против победителя пары Россия – Грузия. Матч состоится 1 февраля.

Контекст:

На стадии группового этапа Евро 2022 сборная Украины по футзалу выиграла в Сербии (6:1) и дважды уступила – Нидерландам (2:3) и Португалии (0:1), сообщается на сайте УЕФА. В итоге украинская команда заняла второе место в квартете А, имея в активе 3 очка.

В рейтинге сборных, опубликованном на сайте УЕФА, сборная Украина по футзалу – восьмая в Европе. Лидер – Португалия, вторая – Россия, Казахстан – на четвертом месте, Грузия – на 11-м.

Теги: Россия, футбол, Украина, Грузия, рейтинг, Казахстан, УЕФА, сборная Украины, футзал, чемпионат Европы, турнир
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