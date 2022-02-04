Капитан сборной Украины по футзалу о матче против России: Положим душу и тело, чтобы попасть в финал Евро 2022

"После матча с Казахстаном мы были готовы к противостоянию с любым соперником. Нет смысла вспоминать прошлое. Если говорить о рейтинге, то россияне находятся на первой строчке, а мы входим в десятку лучших. Мы отдадим все силы, чтобы продолжить историю и выйти в финал. Постараемся воплотить в жизни свои наработки", – отметил защитник сборной Украины.
У Шотурмы спросили, каков секрет удачного пути украинской команды на Евро 2022.
"Нам очень тяжело дался выход из группы. Команда продемонстрировала неплохой футзал в матче с Португалией. Не хватило только результата. Формат чемпионата Европы стал более интересным. Наша команда очень сплоченная. Мы объединены общей целью и духом. Благодаря этому сумели добраться до полуфинала. Мы положим душу и тело, чтобы попасть в финал. До этого была мечта одолеть Казахстан, сейчас – хотим стать финалистами турнира", – подчеркнул капитан сборной Украины.
Полуфинал Евро 2022 Украина – Россия состоится 4 февраля в Амстердаме. Начало – о 18.00 по Киеву.
На крупных турнирах обе команды не встречались с 2007 года. Тогда Россия одержала победу со счетом 4:1 на групповом этапе Евро. За два года до этого сильнее была Украина – 2:1.
На стадии группового этапа Евро 2022 сборная Украины по футзалу выиграла у Сербии (6:1) и дважды уступила – Нидерландам (2:3) и Португалии (0:1), сообщается на сайте УЕФА. В итоге украинская команда заняла второе место в квартете А, имея в активе три очка.
В 1/4 финала Евро 2022 сборная Украины со счетом 5:3 победила команду Казахстана.
В рейтинге сборных, опубликованном на сайте УЕФА, сборная Украина по футзалу – восьмая в Европе. Лидер – Россия.