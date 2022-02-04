Капитан сборной Украины по футзалу о матче против России: Положим душу и тело, чтобы попасть в финал Евро 2022

"После матча с Казахстаном мы были готовы к противостоянию с любым соперником. Нет смысла вспоминать прошлое. Если говорить о рейтинге, то россияне находятся на первой строчке, а мы входим в десятку лучших. Мы отдадим все силы, чтобы продолжить историю и выйти в финал. Постараемся воплотить в жизни свои наработки", – отметил защитник сборной Украины.

У Шотурмы спросили, каков секрет удачного пути украинской команды на Евро 2022.

"Нам очень тяжело дался выход из группы. Команда продемонстрировала неплохой футзал в матче с Португалией. Не хватило только результата. Формат чемпионата Европы стал более интересным. Наша команда очень сплоченная. Мы объединены общей целью и духом. Благодаря этому сумели добраться до полуфинала. Мы положим душу и тело, чтобы попасть в финал. До этого была мечта одолеть Казахстан, сейчас – хотим стать финалистами турнира", – подчеркнул капитан сборной Украины.

Полуфинал Евро 2022 Украина – Россия состоится 4 февраля в Амстердаме. Начало – о 18.00 по Киеву.

На крупных турнирах обе команды не встречались с 2007 года. Тогда Россия одержала победу со счетом 4:1 на групповом этапе Евро. За два года до этого сильнее была Украина – 2:1.