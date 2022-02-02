Российский форвард о полуфинале с Украиной на Евро 2022 по футзалу: Дружеских отношений с игроками соперника нет, но мы здороваемся друг с другом

Сборная Украины (в желтом) по футзалу впервые за 14 лет встретится против команды России Фото: EPA

Сборная России по футзалу 1 февраля со счетом 3:1 обыграла команду Грузии и вышла в полуфинал турнира, где впервые за 14 лет встретится со сборной Украины.

По словам Чишкала, игроки из команды РФ общаются с представителями украинской сборной, "видятся в гостинице, абсолютно в человеческом режиме здороваются друг с другом".

По мнению российского нападающего, игра против Украины для РФ, которая в 2014 году оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на Донбассе, "не будет принципиальным противостоянием".

Полуфинал Евро 2022 Украина – Россия состоится 4 февраля в Амстердаме.

На крупных турнирах обе команды не встречались с 2007 года. Тогда Россия одержала победу со счетом 4:1 на групповом этапе Евро. За два года до этого сильнее была Украина – 2:1.

Последний матч между сборными России и Украины по футзалу датирован 28 января 2008 года. В Екатеринбурге Россия победила со счетом 2:1. Всего команды сыграли между собой 11 встреч – в активе Украины две победы, девять матчей завершились в пользу сборной России, отмечает ТАСС.

УЕФА с июля 2014 года разводит сборные России и Украины, а также клубы, представляющие эти страны, на групповых этапах своих турниров.