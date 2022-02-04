Евро 2022 по футзалу. Сборная Украины уступила РФ и сыграет в поединке за третье место

Сборная Украины по футзалу не смогла выйти в финал Евро 2022 Фото: УЕФА / Twitter

Об этом 4 февраля сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Счет в дебюте матча открыл российский форвард Антон Соколов, Андрей Афанасьев во второй половине первого тайма удвоил преимущество россиян, но менее чем через минуту сборная Украины сократила отставание усилиями Евгения Серого, 1:2.

Во середине второго тайма форвард сборной РФ Артем Ниязов забил третий мяч в ворота команды Украины.

Украинцы ответили голом Даниила Абакшина. Он подставил ногу после удара капитана Петра Шотурмы, 2:3.

Шотурма мог стать героем матча, но за минуту до конца поединка не забил пенальти, пробив по центру.

Матч за третье место состоится 6 февраля в Амстердаме, начало – в 15.30, отмечается на сайте УЕФА. Сборная Украины сыграет против команды, которая проиграет в другом полуфинале между Португалией и Испанией.

На крупных турнирах Украина и РФ не встречались с 2007 года. Тогда Россия одержала победу со счетом 4:1 на групповом этапе Евро. За два года до этого сильнее была Украина – 2:1.

УЕФА с июля 2014 года разводит сборные России и Украины, а также клубы, представляющие эти страны, на групповых этапах своих турниров.