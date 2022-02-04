Евро 2022 по футзалу. Сборная Украины уступила РФ и сыграет в поединке за третье место

Об этом 4 февраля сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Счет в дебюте матча открыл российский форвард Антон Соколов, Андрей Афанасьев во второй половине первого тайма удвоил преимущество россиян, но менее чем через минуту сборная Украины сократила отставание усилиями Евгения Серого, 1:2.
Во середине второго тайма форвард сборной РФ Артем Ниязов забил третий мяч в ворота команды Украины.
Украинцы ответили голом Даниила Абакшина. Он подставил ногу после удара капитана Петра Шотурмы, 2:3.
Шотурма мог стать героем матча, но за минуту до конца поединка не забил пенальти, пробив по центру.
Матч за третье место состоится 6 февраля в Амстердаме, начало – в 15.30, отмечается на сайте УЕФА. Сборная Украины сыграет против команды, которая проиграет в другом полуфинале между Португалией и Испанией.
На крупных турнирах Украина и РФ не встречались с 2007 года. Тогда Россия одержала победу со счетом 4:1 на групповом этапе Евро. За два года до этого сильнее была Украина – 2:1.
УЕФА с июля 2014 года разводит сборные России и Украины, а также клубы, представляющие эти страны, на групповых этапах своих турниров.
На стадии группового этапа Евро 2022 сборная Украины по футзалу выиграла у Сербии (6:1) и дважды уступила – Нидерландам (2:3) и Португалии (0:1), сообщается на сайте УЕФА. В итоге украинская команда заняла второе место в квартете А, имея в активе 3 очка.
В 1/4 финала Евро 2022 сборная Украины со счетом 5:3 победила команду Казахстана.
В рейтинге сборных, опубликованном на сайте УЕФА, сборная Украина по футзалу – восьмая в Европе. Лидер – Россия.