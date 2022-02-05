Евро 2022 по футзалу. Украинцы пели с трибун ""Путин – х...йло", в России в трансляции выключили звук

Украинские фанаты исполнили в Амстердаме "хит о Путине" Скриншот: Известия / Twitter

На трибунах было много фанатов с украинской атрибутикой. Хит украинских болельщиков о Путине возмутил россиян. Диктор арены на украинском языке попросил фанатов прекратить "песни неспортивного характера".

* Чемпіонат Європи з міні-футболу тепер вже теж знає пісню #путін хуйло



Диктор на стадіоні закликає вболівальників "припинити пісні неспортивного характеру" pic.twitter.com/3n75Mkb7eW — Цензор.НЕТ * (@censor_net) February 4, 2022

Часть кричалок в первом тайме попала в эфир российского телеканала "Матч ТВ", который после перерыва использовал нейтральный интершум.