Сборная Украины завершила 2021 год на 25-м месте рейтинга ФИФА

Предыдущий рейтинг был опубликован 19 ноября, тогда украинская команда поднялась на одну позицию.

Последний месяц украинская сборная по футболу официальных или товарищеских игр не проводила.

Три лидера рейтинга ФИФА остались неизменными: Бельгия – первая, Бразилия – вторая, Франция – третья.

В топ-25 рейтинга за месяц произошло только одно изменение – сборная США поднялась на 11-е место, сместив Германию на 12-е.

Контекст:

В 2021 году футболисты сборной Украины завершили групповую часть отборочных игр чемпионата мира 2022 года, пробившись в плей-офф отбора. Чтобы попасть на чемпионат мира 2022, сборная Украины должна победить в двух стыковых матчах раунда плей-офф – в полуфинале (против Шотландии) и в финале.

Финальная часть чемпионата мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.