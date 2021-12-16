Сборная Украины по футболу узнала соперников в Лиге наций

Сборная Украины по футболу сыграет в Лиге В турнира Фото: EPA

Сборная Украины сыграет в Лиге В (второй по рейтингу), ее соперниками в двухкруговом турнире станут команды Шотландии, Ирландии и Армении.

С первой из сборных национальная команда Украины встретится 24 марта в полуфинале отбора на чемпионат мира в Катаре 2022.

Из-за зимнего ЧМ 2022 календарь матчей Лиги наций будет плотным: поединки 1-го и 2-го туров состоятся 2–8 июня, 3-го и 4-го – 8–14 июня, 5-го и 6-го – 22–27 сентября, отмечается на сайте УЕФА.

Победители групп в Лиге B поднимутся Лигу А. Сборные, занявшие последние места, опустятся лигой ниже.