ГОРДОН
 
 
СПОРТ

Сборная Украины по футболу узнала соперников в Лиге наций

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сборная Украины по футболу сыграет в Лиге В турнира
Сборная Украины по футболу сыграет в Лиге В турнира
Фото: EPA

16 декабря 2021 года в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки Лиги наций сезона 2022/2023. О ее результатах сообщается на сайте УЕФА.

Сборная Украины сыграет в Лиге В (второй по рейтингу), ее соперниками в двухкруговом турнире станут команды Шотландии, Ирландии и Армении.

С первой из сборных национальная команда Украины встретится 24 марта в полуфинале отбора на чемпионат мира в Катаре 2022.

Из-за зимнего ЧМ 2022 календарь матчей Лиги наций будет плотным: поединки 1-го и 2-го туров состоятся 2–8 июня, 3-го и 4-го – 8–14 июня, 5-го и 6-го – 22–27 сентября, отмечается на сайте УЕФА.

Победители групп в Лиге B поднимутся Лигу А. Сборные, занявшие последние места, опустятся лигой ниже.

Контекст:

В июне 2022 года стартует третий розыгрыш Лиги наций УЕФА. Турнир состоит из трех лиг (А, В, С) по 16 сборных и четвертой лиги (D), в которой будет семь команд.

Соревнования связаны с отбором на чемпионат Европы, давая дополнительную возможность выйти в финальную стадию. Формат квалификации Евро 2024 пока не утвержден, поэтому пока не ясно, как команды могут получить путевки на турнир через Лигу наций.

Сборная Украины выступала в Лиге А. Ее последний матч в группе А4 17 ноября 2020 года против Швейцарии был отменен из-за вспышки коронавируса в украинской команде.

Сборной Украины присудили техническое поражение, после чего команда, заняв последнее место в квартете А4, покинула Лигу А.

Теги: футбол, Шотландия, УЕФА, сборная Украины, Армения, Ирландия, соревнования, Лига наций УЕФА, жеребьевка, церемония, турнир
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Отдаст последнее ради друга". Бацман рассказала, чем ее "подкупил" Гордон
  "Отдаст последнее ради друга". Бацман рассказала, чем ее "подкупил" Гордон
"Константин, извините". Брежневу сняли в объятиях известного шоумена
"Константин, извините". Брежневу сняли в объятиях известного шоумена
"Тоже была такая рыбка. Мама в очереди стояла четыре часа". 48-летний Данилко умилил поклонников детским снимком
"Тоже была такая рыбка. Мама в очереди стояла четыре часа". 48-летний Данилко умилил поклонников детским снимком
"Отвал башки", "Божечки, какое фото", "Ракета, бомба, петарда". Блогер Пустовит обнажила на фото лобок
"Отвал башки", "Божечки, какое фото", "Ракета, бомба, петарда". Блогер Пустовит обнажила на фото лобок
"Красивый вареник", "Талия – огонь". Полякова в кремовом боди восхитила стройной фигурой
"Красивый вареник", "Талия – огонь". Полякова в кремовом боди восхитила стройной фигурой
  "Они познакомились на практике после университета". Бацман рассказала о своих родителях
  "Они познакомились на практике после университета". Бацман рассказала о своих родителях
"Выглядишь невероятно", "Вкусняшка". 56-летняя Херли крупным планом показала грудь
"Выглядишь невероятно", "Вкусняшка". 56-летняя Херли крупным планом показала грудь
"Без комментариев". Как 72-летний Леонтьев выглядит в своем и чужом Instagram
"Без комментариев". Как 72-летний Леонтьев выглядит в своем и чужом Instagram
"Какие мышцы", "Вау". Антонина Паперная максимально обнажила ногу в разрезе платья
"Какие мышцы", "Вау". Антонина Паперная максимально обнажила ногу в разрезе платья
  "Это золотая середина". Бацман рассказала, как разница с Гордоном в 17 лет влияет на их отношения
  "Это золотая середина". Бацман рассказала, как разница с Гордоном в 17 лет влияет на их отношения
"Шикарная женщина", "Очень красивая". Жена продюсера студии "Квартал 95" показала пышную грудь в декольте летнего платья
"Шикарная женщина", "Очень красивая". Жена продюсера студии "Квартал 95" показала пышную грудь в декольте летнего платья
"Что творит!", "А не надо было жениться". 76-летний Петросян похвастался растяжкой. Видео
"Что творит!", "А не надо было жениться". 76-летний Петросян похвастался растяжкой. Видео
"Ух ты, Рената, смело", "Хочу так выглядеть в свои 21". 54-летняя Литвинова снялась в купальнике
"Ух ты, Рената, смело", "Хочу так выглядеть в свои 21". 54-летняя Литвинова снялась в купальнике
"Я бы пошлепал тебя так", "Сладкая булочка". Maruv оголила бедро и станцевала эротический танец
"Я бы пошлепал тебя так", "Сладкая булочка". Maruv оголила бедро и станцевала эротический танец
Зинченко показал, с кем отметил 25-летие
Зинченко показал, с кем отметил 25-летие
Суд отклонил иск молодой жены Виктора Павлика к его бывшей супруге. Названа причина
Суд отклонил иск молодой жены Виктора Павлика к его бывшей супруге. Названа причина
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Ух, станочек – огонь". Каменских крупным планом показала бедра и пах (198496)
2
43-летняя Ани Лорак без трусов снялась с мужчиной (184038)
3
"Люблю готовить, но больше – жрать". Полуголая Maruv станцевала на кухне в хрущевке (85235)
4
"Горячая детка". Рианна без бюстгальтера показала "подпрыгивающую" грудь (57814)
5
Родного брата Галкина сфотографировали на концерте шоумена (48107)
6
"Как ей может быть 50?" Стилист Лопес обнародовал фото, на которых певица полностью оголила ноги и грудь (46779)
7
"Вывернула душу наизнанку". Loboda в горячем ролике показала голый пах вблизи (45199)
8
"Пошлость неописуемая". Волочкова раздвинула ноги перед мужчиной (28157)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS