"Хорошая жеребьевка". Тренер сборной Украины по футболу оценил шансы украинцев в плей-офф отбора на ЧМ 2022

Петраков сожалеет, что украинцы не сыграют в Украине Фото: uaf.ua

В полуфинале отбора на стадии плей-офф украинцы сыграют со сборной Шотландии, а в случае выигрыша – в финале с победителем пары Уэльс – Австрия.

"Хорошая жеребьевка. Хорошо, что нам не попались Италия и Португалия. Но мы встретимся с сильными командами, интересно будет с ними сыграть. Обидно, что точно не сыграем дома, это было бы фантастической новостью для наших болельщиков", – сказал Петраков.

Он уточнил, что игра против сборной Шотландии состоится 24 марта.

На сайте УЕФА указано, что матч в Шотландии начнется в 21.45. Если украинская команда пройдет во второй раунд отбора плей-офф, то сыграет на выезде 29 марта в те же 21.45.