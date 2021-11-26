"Хорошая жеребьевка". Тренер сборной Украины по футболу оценил шансы украинцев в плей-офф отбора на ЧМ 2022

В полуфинале отбора на стадии плей-офф украинцы сыграют со сборной Шотландии, а в случае выигрыша – в финале с победителем пары Уэльс – Австрия.
"Хорошая жеребьевка. Хорошо, что нам не попались Италия и Португалия. Но мы встретимся с сильными командами, интересно будет с ними сыграть. Обидно, что точно не сыграем дома, это было бы фантастической новостью для наших болельщиков", – сказал Петраков.
Он уточнил, что игра против сборной Шотландии состоится 24 марта.
На сайте УЕФА указано, что матч в Шотландии начнется в 21.45. Если украинская команда пройдет во второй раунд отбора плей-офф, то сыграет на выезде 29 марта в те же 21.45.
Отборочный турнир в Европе сборная Украины завершила на втором месте в группе D, пропустив вперед только действующих чемпионов мира, сборную Франции. Именно французы напрямую вышли в финальный турнир чемпионата мира в Катаре.
Чтобы попасть на чемпионат мира 2022, сборная Украины должна победить в двух стыковых матчах раунда плей-офф – в полуфинале и финале.
Финальная часть чемпионата мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.