"Вы – наши герои". Зеленский поблагодарил сборную Украины по футзалу за игру против РФ на Евро 2022

Об этом глава государства написал в Twitter 4 февраля.
"Ребята, спасибо за характер и классную игру. Украина ждала полуфинала футзального Евро целых 17 лет. Верим – путь в финал будет гораздо короче. Вы – наши герои. Слава Украине", – отметил Зеленский.
Хлопці, дякуємо за характер і класну гру! Україна чекала півфіналу футзального Євро цілих 17 років. Віримо – шлях до фіналу буде значно коротшим. Ви – наші герої! Слава Україні! pic.twitter.com/mwhl0D4EUP— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 4, 2022
Украина в 1/2 финала Евро 2022 уступила России со счетом 2:3. Украинцы имели шанс перевести игру в овертайм, но на последней минуте матча капитан сборной Петр Шотурма не реализовал пенальти.
6 февраля в Амстердаме сборная Украины сыграет в поединке за третье место, начало – в 15.30, отмечается на сайте УЕФА. Соперником украинцев станет команда, которая проиграет в другом полуфинале между Португалией и Испанией.
На стадии группового этапа Евро 2022 сборная Украины по футзалу выиграла у Сербии (6:1) и дважды уступила – Нидерландам (2:3) и Португалии (0:1), сообщается на сайте УЕФА. В итоге украинская команда заняла второе место в квартете А, имея в активе 3 очка.
В 1/4 финала Евро 2022 сборная Украины со счетом 5:3 победила команду Казахстана.
В рейтинге сборных, опубликованном на сайте УЕФА, сборная Украина по футзалу – восьмая в Европе. Лидер – Россия.