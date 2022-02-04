"Вы – наши герои". Зеленский поблагодарил сборную Украины по футзалу за игру против РФ на Евро 2022

Зеленский поблагодарил сборную Украины по футзалу "за характер и классную игру" Фото: EPA

Об этом глава государства написал в Twitter 4 февраля.

"Ребята, спасибо за характер и классную игру. Украина ждала полуфинала футзального Евро целых 17 лет. Верим – путь в финал будет гораздо короче. Вы – наши герои. Слава Украине", – отметил Зеленский.

Хлопці, дякуємо за характер і класну гру! Україна чекала півфіналу футзального Євро цілих 17 років. Віримо – шлях до фіналу буде значно коротшим. Ви – наші герої! Слава Україні! pic.twitter.com/mwhl0D4EUP — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 4, 2022

Украина в 1/2 финала Евро 2022 уступила России со счетом 2:3. Украинцы имели шанс перевести игру в овертайм, но на последней минуте матча капитан сборной Петр Шотурма не реализовал пенальти.

6 февраля в Амстердаме сборная Украины сыграет в поединке за третье место, начало – в 15.30, отмечается на сайте УЕФА. Соперником украинцев станет команда, которая проиграет в другом полуфинале между Португалией и Испанией.