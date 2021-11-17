Фанаты сборной Украины спели в Боснии "Путин – х…йло" по дороге на матч отбора на ЧМ 2022. Видео

Путин находится у власти в РФ более 20 лет Фото: kremlin.ru

В Украинской ассоциации футбола (УАФ) сообщали 15 ноября, что футбольный союз Боснии и Герцеговины принял решение не пускать болельщиков сборной Украины на этот поединок. Однако после обращения УАФ в УЕФА боснийцы предоставили гостевой сектор для украинских болельщиков, выделив для этого по квоте 200 билетов.

Сборная Украины победила команду Боснии и Герцеговины со счетом 2:0. Финишировав на втором итоговом месте в группе D украинская команда в марте сыграет в плей-офф отбора на ЧМ 2022.