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Фанаты сборной Украины спели в Боснии "Путин – х…йло" по дороге на матч отбора на ЧМ 2022. Видео

 
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Путин находится у власти в РФ более 20 лет
Путин находится у власти в РФ более 20 лет
Фото: kremlin.ru

Фанаты сборной Украины 16 ноября в Зенице по дороге на матч отбора на чемпионат мира 2022 против Боснии и Герцеговины спели песню со словами "Путин – х...йло". Видео опубликовано на YouTube-канале боснийского портала SportSport.

В Украинской ассоциации футбола (УАФ) сообщали 15 ноября, что футбольный союз Боснии и Герцеговины принял решение не пускать болельщиков сборной Украины на этот поединок. Однако после обращения УАФ в УЕФА боснийцы предоставили гостевой сектор для украинских болельщиков, выделив для этого по квоте 200 билетов.

Сборная Украины победила команду Боснии и Герцеговины со счетом 2:0. Финишировав на втором итоговом месте в группе D украинская команда в марте сыграет в плей-офф отбора на ЧМ 2022.

Контекст:

Путин родился 7 октября 1952 года. Он находится у власти в РФ более 20 лет. В 2018-м Путин был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах он был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев.

Впервые песню со словами "Путин – х...йло" в центре Харькова спели украинские болельщики весной 2014 года после оккупации Россией Крыма и российского вторжения на Донбасс.

В июле 2016 году накануне матча между сборными Англии и России английские болельщики спели российским фанатам ставшую широко известной песню харьковских ультрас, оскорбляющую президента РФ.

Во время матча Украина – Германия на Евро 2016 песня "Путин – х...йло" прозвучала в эфире российского федерального канала.

видео

Видео: SportSport / YouTube
Теги: Россия, Владимир Путин, футбол, Украина, фанаты, Босния и Герцеговина, сборная Украины, чемпионат мира по футболу 2022, президент, плей-офф, песня
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