Евро 2022 по футзалу. Украина уступила Испании в матче за бронзу, но показала свой лучший результат за 17 лет

Украинская сборная не смогла одержать победу в матче за медаль, но показала свой лучший результат за последние 17 лет на этом турнире, рассказал комментатор в студии Общественного.

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Единственный гол украинцы забили на 17-й минуте первого тайма, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), автор гола – нападающий Игорь Чернявский.

Испанцы забили голы на 11-й (Мельядо), 17-й (Франциско Солано), 31-й (Бойис) и 32-й (Адольфо) минутах игры. Сборная Испании еще ни разу не финишировала на чемпионате без медалей, отметила пресс-служба УЕФА в Twitter.