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Сборная Португалии – чемпион Европы 2022 по футзалу. Россия проиграла пятый подряд финал Евро

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На Евро 2022 сборная Португалии выиграла все шесть матчей
На Евро 2022 сборная Португалии выиграла все шесть матчей
Фото: EPA

Соперник сборной Украины в группе А на чемпионате Европы по футзалу команда Португалии стала победителем Евро 2022, который прошел в Нидерландах.

В финале Португалия по ходу матча уступала России 0:2, но сумела не только отыграться, но и довести матч до победы со счетом 4:2, сообщается 6 февраля на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.

Действующий чемпион мира по футзалу Португалия, после Испании (семь раз) и Италии (дважды), стала третьей сборной, выигравшей Евро больше одного раза.

На чемпионате Европы сборная Португалии победила во всех шести матчах.

В то же время поражение от Португалии стало пятым подряд для сборной России в финалах чемпионатов Европы (2005, 2012, 2016, 2014 и 2022).

Лучшим игроком турнира признан португальский форвард Зики Те. На Евро 2022 он сыграл шесть матчей, забил три мяча и сделал три голевые передачи, отмечается на сайте УЕФА.

На Евро 2022 сборная Украины в матче за третье место со счетом 1:4 уступила команде Испании, финишировав на итоговом четвертом месте. Это лучший результат для украинской команды за последние 17 лет.

Контекст:

На стадии группового этапа Евро 2022 сборная Украины по футзалу выиграла у Сербии (6:1) и дважды уступила – Нидерландам (2:3) и Португалии (0:1), сообщается на сайте УЕФА. В итоге украинская команда заняла второе место в квартете А, имея в активе 3 очка.

В 1/4 финала Евро 2022 сборная Украины со счетом 5:3 победила команду Казахстана, в полуфинале проиграла России со счетом 3:2.

Теги: УЕФА, сборная Украины, сборная России, футзал, чемпионат Европы, мини-футбол, сборная Португалии, финал, турнир
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