Гаага планирует изучить военные преступления РФ во время вторжения в Украину

"Находясь на миссии в Бангладеш, я внимательно следил за последними событиями в Украине и вокруг нее со все большей обеспокоенностью", – говорится в сообщении.
Хан подчеркнул, что военные преступления, совершенные на территории Украины, находятся в юрисдикции его офиса.
"Я напоминаю всем сторонам, ведущим боевые действия на территории Украины, что мой офис может осуществлять свою юрисдикцию и расследовать любой акт геноцида, преступления против человечества или военных преступлений, совершенных на территории Украины", – отметил прокурор.
Хан заявил, что его офис и дальше будет следить за развитием событий в Украине.
"По моем возвращении в Гаагу я планирую предоставить более детальное заявление относительно ситуации в Украине, прояснив мои оценки и дальнейшие шаги, которые я вижу в рамках этого дела", – сказал он.
Прокурор также отметил, что международное преступление агрессии не может стать предметом расследования, поскольку ни Украина, ни Россия не являются сторонами Римского устава МУС.
По его словам, по представлению Украины, расследование может касаться только отдельных лиц, причастных к преступлениям. Обвиняемыми могут стать те, кто "совершал эти преступления, в том числе давал приказы, или вносил другой вклад в совершение таких преступлений".
* Statement of #ICC Prosecutor #KarimAAKhanQC, on the Situation in #Ukraine: “While on mission in Bangladesh, I have been closely following recent developments in and around Ukraine with increasing concern." Read more * pic.twitter.com/xMshqB8Fid— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) February 25, 2022
Весной 2014 года после незаконного референдума Россия оккупировала Крым. После оккупации полуострова РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Украина не ратифицировала Римский статут, однако в 2015 году Украина уведомила МУС о признании его юрисдикции относительно преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с момента начала агрессии РФ.
МУС начал предварительное изучение ситуации в Украине в апреле 2014 года. В 2016 году был опубликован предварительный отчет канцелярии Международного уголовного суда по делу "Ситуация в Украине". В документе указывалось, что "ситуация на территории Крыма и Севастополя равнозначна международному вооруженному конфликту между Украиной и Российской Федерацией". После обнародования отчета РФ заявила о желании выйти из Римского статута.
В конце 2020 года МУС пришел к выводу, что действия, составляющие военные преступления и преступления против человечности, "были совершены в контексте ситуации в Украине", и решил, что основания для расследования есть, сообщила тогдашний прокурор МУС Фату Бенсуда.
Тогдашний замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов говорил в апреле 2021 года, что Украина отправила в Международный уголовный суд в Гааге 19 сообщений, связанных с российской агрессией.
В феврале 2021 года на пост прокурора Международного уголовного суда был избран представитель Великобритании Карим Хан. Он вступил в должность в июне этого года.