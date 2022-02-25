Гаага планирует изучить военные преступления РФ во время вторжения в Украину

Карим Хан подчеркнул, что военные преступления, совершенные на территории Украины, находятся в юрисдикции его офиса Фото: icc-cpi.int

"Находясь на миссии в Бангладеш, я внимательно следил за последними событиями в Украине и вокруг нее со все большей обеспокоенностью", – говорится в сообщении.

Хан подчеркнул, что военные преступления, совершенные на территории Украины, находятся в юрисдикции его офиса.

"Я напоминаю всем сторонам, ведущим боевые действия на территории Украины, что мой офис может осуществлять свою юрисдикцию и расследовать любой акт геноцида, преступления против человечества или военных преступлений, совершенных на территории Украины", – отметил прокурор.

Хан заявил, что его офис и дальше будет следить за развитием событий в Украине.

"По моем возвращении в Гаагу я планирую предоставить более детальное заявление относительно ситуации в Украине, прояснив мои оценки и дальнейшие шаги, которые я вижу в рамках этого дела", – сказал он.

Прокурор также отметил, что международное преступление агрессии не может стать предметом расследования, поскольку ни Украина, ни Россия не являются сторонами Римского устава МУС.

По его словам, по представлению Украины, расследование может касаться только отдельных лиц, причастных к преступлениям. Обвиняемыми могут стать те, кто "совершал эти преступления, в том числе давал приказы, или вносил другой вклад в совершение таких преступлений".

* Statement of #ICC Prosecutor #KarimAAKhanQC, on the Situation in #Ukraine: “While on mission in Bangladesh, I have been closely following recent developments in and around Ukraine with increasing concern." Read more * pic.twitter.com/xMshqB8Fid — Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) February 25, 2022