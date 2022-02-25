В санкционный список Канады вошли российские бизнесмены, компании и банки

В общей сложности под санкции попали 33 физических лица и 27 юридических компаний и банков Фото: ua.depositphotos.com

Действия российских властей в документе назвали "серьезным нарушением международного мира и безопасности, которое привело или может привести к серьезному международному кризису".

Под санкции Канады попали, в частности, крупные компании и банки РФ: "Сбербанк", "ВТБ", "Альфа-банк", "Совкомбанк", "Газпром", "Газпромбанк", "Газпромнефть", "Транснефть", "Ростелеком".

Кроме того, ограничения ввели против семьи российского бизнесмена Евгения Пригожина, семей российских бизнесменов Аркадия и Бориса Ротенберга, против самого Бориса Ротенберга, а также против сына бывшего главы правительства РФ Петра Фрадкова, сына секретаря Совета безопасности РФ Андрея Патрушева, председателя ВЭБ РФ Игоря Шувалова, главы "Сбербанка" Германа Грефа, бывшего руководителя администрации президента РФ Сергея Иванова.

В общей сложности под санкции попали 33 физических лица и 27 юридических компаний и банков.

О введении санкций против России из-за вторжения в Украину также заявляли США и Великобритания.