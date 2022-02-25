Зеленский: России рано или поздно все равно придется говорить с нами

"России все равно придется, рано или поздно, говорить с нами, говорить о том, как прекратить боевые действия и остановить это вторжение. Чем быстрее разговор начнется, тем меньшими будут потери самой России", – сказал президент.
Отдельно Зеленский обратился к россиянам, в том числе к тем, которые вчера вышли на антивоенные акции протеста.
"Уважаемые граждане Российской Федерации! Как я уже сказал, сегодня ночью начали бомбить жилые кварталы города-героя Киев. Это все напоминает 1941 год. Всем гражданам Российской Федерации, которые выходят на протесты, хочу сказать: мы вас видим. А это значит, что вы нас услышали. Это значит, вы нам верите. Боритесь за нас. Боритесь против войны", – призвал он россиян.
Еще до полномасштабного вторжения Зеленский неоднократно заявлял, что президент России Владимир Путин отказывается вести переговори с украинскими властями о деэскалации.
"Как только Россия публично говорит, что она готова говорить о деэскалации, о двусторонних отношениях, поверьте мне, каждый раз мы фиксируем все эти выходы в медиа и каждый раз после этого мы делаем в том или ином виде запрос России, чтобы встреча в том или ином формате состоялась. Кроме публичной позиции, в реальности они не готовы с нами общаться", – говорил президент 17 февраля.
Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".
После обращения Путина вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня "Град".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
В Украине есть жертвы среди военнослужащих и гражданских (вечером 24 февраля Зеленский сообщал о 137 погибших военных). Но враг, как подчеркнул президент Украины, несет серьезные потери – в Офисе президента сообщили о более 350 погибших россиянах.
Россияне в первый день боев потеряли более 30 танков, до 130 БМП, семь самолетов и шесть вертолетов, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Также известно о захваченных в плен оккупантах.
Из-за нападения на Украину США, Великобритания и Канада заявили о введении санкций против России.