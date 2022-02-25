Зеленский: России рано или поздно все равно придется говорить с нами

Зеленский: Чем быстрее разговор начнется, тем меньшими будут потери самой России Фото: president.gov.ua

"России все равно придется, рано или поздно, говорить с нами, говорить о том, как прекратить боевые действия и остановить это вторжение. Чем быстрее разговор начнется, тем меньшими будут потери самой России", – сказал президент.

Отдельно Зеленский обратился к россиянам, в том числе к тем, которые вчера вышли на антивоенные акции протеста.

"Уважаемые граждане Российской Федерации! Как я уже сказал, сегодня ночью начали бомбить жилые кварталы города-героя Киев. Это все напоминает 1941 год. Всем гражданам Российской Федерации, которые выходят на протесты, хочу сказать: мы вас видим. А это значит, что вы нас услышали. Это значит, вы нам верите. Боритесь за нас. Боритесь против войны", – призвал он россиян.

Еще до полномасштабного вторжения Зеленский неоднократно заявлял, что президент России Владимир Путин отказывается вести переговори с украинскими властями о деэскалации.

"Как только Россия публично говорит, что она готова говорить о деэскалации, о двусторонних отношениях, поверьте мне, каждый раз мы фиксируем все эти выходы в медиа и каждый раз после этого мы делаем в том или ином виде запрос России, чтобы встреча в том или ином формате состоялась. Кроме публичной позиции, в реальности они не готовы с нами общаться", – говорил президент 17 февраля.