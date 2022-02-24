В России проходят митинги против войны с Украиной, более 1400 задержанных

На антивоенной акции в Санкт-Петербурге задержали не менее 358 человек Фото: EPA

Митинги состоялись в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Саратове, Нижнем Новгороде и других городах.

В 51 городе, по предварительным данным, задержали не менее 1472 человек, больше всего – в Москве (783) и Санкт-Петербурге (358).

Сколько человек принимают участие в акциях, российские СМИ не сообщают. Но судя по опубликованным видео, они не очень многолюдные.

По данным "Русской службы BBC", например, в шествии на Большой Никитской улице в Москве участвовало до 1 тыс. человек, они скандировали: "Нет войне".

Шествие по Никитской в Москве. Несколько сотен человек (по оценкам корреспондента Би-би-си – до тысячи человек) скандируют “Нет войне”, идут в сторону Кремля. pic.twitter.com/YLlRQzNkm4 — bbcrussian (@bbcrussian) February 24, 2022

Телеканал "Дождь" опубликовал видео с Пушкинской площади в Москве, где тоже состоялся митинг. В нем, по предварительной информации, приняли участие несколько сотен человек.

Следственный комитет РФ заявил, что проходящие акции являются несанкционированными, поэтому участие в них "влечет серьезные правовые последствия".

В последние дни президент Украины Владимир Зеленский несколько раз обращался к гражданам РФ с призывом не допустить нападения РФ на Украину, а также выходить на антивоенные митинги.

"Российское государство стоит на пути зла. Но многое зависит все-таки от российского народа. Граждане России сегодня сами буду выбирать, на каком пути каждый из них лично. Всем, кто в России еще не потерял совесть, пора выйти и заявить протесты против этой войны – против войны с Украиной", – сказал Зеленский.

Население России – около 144 млн. В Москве проживает около 12 млн человек.