В Украине ввели военное положение. Что это значит

Как отмечается на сайте главы государства, военное положение из-за вторжения РФ ввели в Украине с 5.30 24 февраля 2022 года сроком на 30 суток.
В связи с этим временно могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30–34, 38, 39, 41–44, 53 Конституции Украины.
В частности, Зеленский своим указом остановил действие следующих статей Конституции:
Кроме того, согласно указу, вводятся "временные ограничения прав и законных интересов юридических лиц в пределах и объеме, необходимых для обеспечения возможности введения и осуществления мер правового режима военного положения, предусмотренные ч. 1 ст. 8 Закона Украины "О правовом режиме военного положения".
Ввести план обеспечения мер правового режима военного положения в Украине, а также обеспечить соответствующее финансирование президент поручил Кабмину.
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям вместе с областными, Киевской городской государственной администрацией, другими госорганами, учреждениями, предприятиями, организациями всех форм собственности должны "привести единую государственную систему гражданской защиты, ее функциональные и территориальные подсистемы в готовность к выполнению задач по назначению в особый период".
В то же время ОГА, КГГА, органы местного самоуправления должны образовать советы обороны и обеспечить содействие военному командованию во введении и осуществлении мер правового режима военного положения.
Проинформировать генерального секретаря ООН и официальных лиц иностранных государств о введении в Украине военного положения, об ограничении прав и свобод человека и гражданина Зеленский поручил МИД Украины.
Как сообщает "BBC News Україна", главные изменения после введения в Украине военного положения касаются полномочий военного командования. В частности, оно выдает обязательные для выполнения приказы и директивы по вопросам обеспечения обороны, общественной безопасности и порядка, осуществления мер правового режима военного положения.
Контролировать выполнение ограничений, прописанных в указе Зеленского о военном положении, смогут главнокомандующий ВСУ, командующий Объединенными силами, командиры формирований и соединений (в сотрудничестве с военными администрациями).
29 декабря 2021 года Кабмин Украины принял несколько постановлений, детализирующих порядок введения этих ограничений.
Среди прочего, военные командиры вместе с военными администрациями (в случае их создания) могут самостоятельно или с привлечением органов власти принимать решения о введении запрета или ограничения на выбор местонахождения или проживания людей.
Также военное руководство может вводить особый режим работы объектов госзначения и жизнедеятельности населения, трудовую повинность для граждан и принудительно отчуждать их имущество для нужд обороны, запрещать выезд граждан с определенной территории или, наоборот, объявлять их эвакуацию.
По приказу коменданта силовики будут иметь право беспрепятственно проверять граждан, проводить обыски в их домах и транспортных средствах.
Военное положение предполагает также возможность ограничить использование мобильной связи.
Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".
После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе начали сообщать о звуках взрывов.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины. "Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Пора действовать – прямо сейчас", – написал дипломат в Twitter.
По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия нанесла удары по центрам военного управления, аэродромам, военным складам в Киеве, Харькове, Днепре и других городах. "Идут артиллерийские обстрелы границы", – сообщил он. По информации МВД, территорию Украины обстреливают в том числе из реактивных систем залпового огня "Град".
Госпогранслужба Украины сообщила, что Россия атаковала границу Украины в пяти областях (Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской), в том числе со стороны Беларуси. Также РФ ведет атаку со стороны временно оккупированного Крыма, рассказали пограничники.
По информации МВД и Госпогранслужбы, в результате обстрелов погибли 12 человек, есть раненые и пропавшие без вести.
Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать и "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины". Кроме того, Зеленский призвал мир сформировать "антипутинскую коалицию" и начать масштабную оборонную поддержку Украины.
В Министерстве внутренних дел Украины посоветовали гражданам до оповещения сирены находиться дома, но подготовить "тревожные чемоданчики".