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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине ввели военное положение. Что это значит

Военное положение из-за нападения РФ ввели в Украине с 5.30 24 февраля
Военное положение из-за нападения РФ ввели в Украине с 5.30 24 февраля
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада Украины на заседании 24 февраля проголосовала за введение в стране военного положения, соответствующий указ №64/2022 подписал президент Владимир Зеленский.

Как отмечается на сайте главы государства, военное положение из-за вторжения РФ ввели в Украине с 5.30 24 февраля 2022 года сроком на 30 суток.

В связи с этим временно могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30–34, 38, 39, 41–44, 53 Конституции Украины.

В частности, Зеленский своим указом остановил действие следующих статей Конституции:

  • Статья 30. Каждому гарантируется неприкосновенность жилья;
  • Статья 31. Каждому гарантируется тайна переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции;
  • Статья 32. Никто не может подвергаться вмешательству в его личную и семейную жизнь;
  • Статья 33. Каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины, гарантируются свобода передвижения, свободный выбор места жительства, право свободно покидать территорию Украины;
  • Статья 34. Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, свободное выражение своих взглядов и убеждений;
  • Статья 38. Граждане имеют право участвовать в управлении государственными делами, во всеукраинском и местных референдумах, свободно избираться и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления;
  • Статья 39. Граждане имеют право собираться мирно, без оружия и проводить собрания, митинги, походы и демонстрации, о проведении которых заблаговременно извещаются органы исполнительной власти или органы местного самоуправления;
  • Статья 41. Каждый имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью, результатами своей интеллектуальной, творческой деятельности;
  • Статья 42. Каждый имеет право на предпринимательскую деятельность, которая не запрещена законом;
  • Статья 43. Каждый имеет право на труд, включающий возможность зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается;
  • Статья 44. Работающие имеют право на забастовку для защиты своих экономических и социальных интересов;
  • Статья 53. Каждый имеет право на образование.

Кроме того, согласно указу, вводятся "временные ограничения прав и законных интересов юридических лиц в пределах и объеме, необходимых для обеспечения возможности введения и осуществления мер правового режима военного положения, предусмотренные ч. 1 ст. 8 Закона Украины "О правовом режиме военного положения".

Ввести план обеспечения мер правового режима военного положения в Украине, а также обеспечить соответствующее финансирование президент поручил Кабмину.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям вместе с областными, Киевской городской государственной администрацией, другими госорганами, учреждениями, предприятиями, организациями всех форм собственности должны "привести единую государственную систему гражданской защиты, ее функциональные и территориальные подсистемы в готовность к выполнению задач по назначению в особый период".

В то же время ОГА, КГГА, органы местного самоуправления должны образовать советы обороны и обеспечить содействие военному командованию во введении и осуществлении мер правового режима военного положения.

Проинформировать генерального секретаря ООН и официальных лиц иностранных государств о введении в Украине военного положения, об ограничении прав и свобод человека и гражданина Зеленский поручил МИД Украины.

Как сообщает "BBC News Україна", главные изменения после введения в Украине военного положения касаются полномочий военного командования. В частности, оно выдает обязательные для выполнения приказы и директивы по вопросам обеспечения обороны, общественной безопасности и порядка, осуществления мер правового режима военного положения.

Контролировать выполнение ограничений, прописанных в указе Зеленского о военном положении, смогут главнокомандующий ВСУ, командующий Объединенными силами, командиры формирований и соединений (в сотрудничестве с военными администрациями).

29 декабря 2021 года Кабмин Украины принял несколько постановлений, детализирующих порядок введения этих ограничений.

Среди прочего, военные командиры вместе с военными администрациями (в случае их создания) могут самостоятельно или с привлечением органов власти принимать решения о введении запрета или ограничения на выбор местонахождения или проживания людей.

Также военное руководство может вводить особый режим работы объектов госзначения и жизнедеятельности населения, трудовую повинность для граждан и принудительно отчуждать их имущество для нужд обороны, запрещать выезд граждан с определенной территории или, наоборот, объявлять их эвакуацию.

По приказу коменданта силовики будут иметь право беспрепятственно проверять граждан, проводить обыски в их домах и транспортных средствах.

Военное положение предполагает также возможность ограничить использование мобильной связи.

Контекст:

Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины". 

После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе начали сообщать о звуках взрывов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины. "Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Пора действовать – прямо сейчас", – написал дипломат в Twitter.

По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия нанесла удары по центрам военного управления, аэродромам, военным складам в Киеве, Харькове, Днепре и других городах. "Идут артиллерийские обстрелы границы", – сообщил он. По информации МВД, территорию Украины обстреливают в том числе из реактивных систем залпового огня "Град".

Госпогранслужба Украины сообщила, что Россия атаковала границу Украины в пяти областях (Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской), в том числе со стороны Беларуси. Также РФ ведет атаку со стороны временно оккупированного Крыма, рассказали пограничники.

По информации МВД и Госпогранслужбы, в результате обстрелов погибли 12 человек, есть раненые и пропавшие без вести. 

Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать и "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины". Кроме того, Зеленский призвал мир сформировать "антипутинскую коалицию" и начать масштабную оборонную поддержку Украины.

В Министерстве внутренних дел Украины посоветовали гражданам до оповещения сирены находиться дома, но подготовить "тревожные чемоданчики".

Теги: Россия, Украина, война, военные, агрессия, эвакуация, военное положение, неприкосновенность, указ, Владимир Зеленский, ВСУ, обстрелы, украинцы, война в Украине, ограничения, обыски, население, силовики, войска, Кабмин
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